Apple發布會第一件介紹的新品就是最新Apple Watch Series 10，帶來不少新功能，最大賣點是歷來最薄的設計，並是首款廣角OLED顯示器，以及加大電量，價錢由$3199起，絕對值得期待。

最 大顯示器

Apple Watch Series 10有歷來最大顯示器，螢幕面積比Series 4、5、6及SE增加達30%。有42及46毫米兩個尺寸，只有9.7毫米厚度，並推出全新亮黑色鋁金屬錶殼，以及首次帶來3款拋光鈦金屬外觀，比Series 9的不鏽鋼錶殼輕近20%。錶帶方面亦有不少選擇，包括Nike及Hermes等品牌，更具時尚感。

功能方面有智慧型疊放介面，可按照時間、地點等因素，全日自動顯示相關資訊。新增睡眠窒息症偵測、全新水溫感應器及水深感應器以及可利用Apple Watch揚聲器播放音訊等；亦有全新維生指數app、浮潛用Oceanic+ app、潮汐app、翻譯app等。

Apple Watch Series 10

售價：

鋁金屬

42毫米$3199（GPS ），$3999（GPS+流動網絡）

46毫米$3399（GPS ），$4199（GPS+流動網絡）

鈦金屬

42毫米$5499（GPS+流動網絡）

46毫米$5899（GPS+流動網絡）

顏色：

鋁金屬

銀色、玫瑰金色及拋光亮黑色

鈦金屬

原色、金色及石板色