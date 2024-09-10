Apple發布會第一件介紹的新品就是最新Apple Watch Series 10，帶來不少新功能，最大賣點是歷來最薄的設計，並是首款廣角OLED顯示器，以及加大電量，價錢由$3199起，絕對值得期待。
最大顯示器
Apple Watch Series 10有歷來最大顯示器，螢幕面積比Series 4、5、6及SE增加達30%。有42及46毫米兩個尺寸，只有9.7毫米厚度，並推出全新亮黑色鋁金屬錶殼，以及首次帶來3款拋光鈦金屬外觀，比Series 9的不鏽鋼錶殼輕近20%。錶帶方面亦有不少選擇，包括Nike及Hermes等品牌，更具時尚感。
功能方面有智慧型疊放介面，可按照時間、地點等因素，全日自動顯示相關資訊。新增睡眠窒息症偵測、全新水溫感應器及水深感應器以及可利用Apple Watch揚聲器播放音訊等；亦有全新維生指數app、浮潛用Oceanic+ app、潮汐app、翻譯app等。
Apple Watch Series 10
售價：
鋁金屬
42毫米$3199（GPS ），$3999（GPS+流動網絡）
46毫米$3399（GPS ），$4199（GPS+流動網絡）
鈦金屬
42毫米$5499（GPS+流動網絡）
46毫米$5899（GPS+流動網絡）
顏色：
鋁金屬
銀色、玫瑰金色及拋光亮黑色
鈦金屬
原色、金色及石板色
Apple Watch Ultra 2新色上場
高階版運動智能手錶Apple Watch Ultra 2雖然沒有更新，但帶來推出全新黑色鈦金屬錶殼，配合新款鈦金屬米蘭網織手環，售價由$7199起，可於9月20日起預訂。另外亦有Hermes原色鈦金屬錶殼版本，附設En Mer錶帶及獨有錶面設計，售價$10719。