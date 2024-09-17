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科技
2024-09-17 20:01:00

Apple Watch Series 10實物上手率先試　更薄身大屏幕新色搶眼

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Apple Watch Series 10將於9月20日上市，售價由$3199起。

Apple Watch Series 10將於9月20日上市，售價由$3199起。

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Apple秋季發布會除了有iPhone 16系列，亦帶來新一代Apple Watch Series 10智能手錶。雖然被iPhone搶去風頭，不過今代仍然有相當多改進，包括新增鈦金屬物料、又有歷來最大屏幕。今次記者可以在開賣前親身試戴全系列，感受這隻新款Apple Watch的賣點。

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Apple Watch Series 10鈦金屬錶殼備有原色、金色及石板色，感覺成熟優雅。 Apple Watch Series 10配上Reflections閃爍錶面，眼前一亮。

新增光面鈦金屬

最新Apple Watch Series 10新增鈦金屬錶殼，備有原色、金色及石板色可供選擇，錶殼為光面設計，有閃令令光澤，戴上手有高級感；而鋁金屬除了亮黑色為拋光設計，玫瑰金色和銀色都是霧面。個人認為鈦金屬最搶眼，配全新米蘭網織手環和錶鏈款式，換上Reflections錶面感覺高雅。兩者戴上手均相當輕巧纖薄，鋁金屬錶殼與Series 9相比更輕達10%，不覺負擔。

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Apple Watch Series 10顯示器增大不少，而且更加光亮清晰。 Apple Watch Series 10錶底的充電線圈有變大，充電更快。 對比Series 7（左），新一代Apple Watch屏幕大約9％。 Apple Watch Series 10鋁金屬版本備有3色可選。 Apple Watch Series 10設有多款材質錶帶，包括最新的Nike運動錶帶。 Apple Watch Series 10新增「睡眠窒息通知」。

超清光亮顯示器

Apple Watch Series 10配備Apple Watch歷來最大的顯示器，光度達2000 nits，廣角OLED顯示器從傾斜角度觀看，仍然清晰。與記者手上的Series 7相比，視覺分別更加明顯，閱讀訊息時更加易看。而且在常亮顯示模式時更新頻率更快，由每分鐘一次提升至每秒一次，無需抬起手腕，也可於指定錶面上看到秒針走動。

雖然即場沒有試到充電效能，不過今代錶底的充電線圈有變大，令充電速度更快，快充15分鐘即可正常使用長達8小時，充30分鐘即可充至80%滿。今代在功能方面亦新增了「睡眠窒息通知」，以助識別睡眠窒息症跡象，這個功能將會稍後再實試。

Apple Watch Ultra 2的全新黑色鈦金屬配色。 Hermès Torsade錶帶是一款以錨鏈為靈感的麻花編織錶帶，備有Single Tour和Double Tour版本及3種鮮艷色彩。

Apple Watch Ultra 2更奢華

同場亦可見Apple Watch Ultra 2全新黑色鈦金屬外觀，黑色經特別噴砂處理，甚有質感。另外亦有全新鈦金屬米蘭網織手環，是Apple Watch Ultra的第一款金屬製錶帶，想再奢華一點，Hermes的藍色織布錶帶亦相當吸引，低調地只有錶帶扣上有品牌標記。

Apple Watch Series 10系列入門為鋁金屬42毫米GPS版，售價$3199，連流動網絡$3999；46毫米GPS版售價$3399，連流動網絡$4199。鈦金屬42毫米GPS連流動網絡售價$5499，46毫米售價$5899。Apple Watch Ultra 2售價$6399起。

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