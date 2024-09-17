Apple秋季發布會除了有iPhone 16系列，亦帶來新一代Apple Watch Series 10智能手錶。雖然被iPhone搶去風頭，不過今代仍然有相當多改進，包括新增鈦金屬物料、又有歷來最大屏幕。今次記者可以在開賣前親身試戴全系列，感受這隻新款Apple Watch的賣點。

最新Apple Watch Series 10新增鈦金屬錶殼，備有原色、金色及石板色可供選擇，錶殼為光面設計，有閃令令光澤，戴上手有高級感；而鋁金屬除了亮黑色為拋光設計，玫瑰金色和銀色都是霧面。個人認為鈦金屬最搶眼，配全新米蘭網織手環和錶鏈款式，換上Reflections錶面感覺高雅。兩者戴上手均相當輕巧纖薄，鋁金屬錶殼與Series 9相比更輕達10%，不覺負擔。

超清光亮顯示器

Apple Watch Series 10配備Apple Watch歷來最大的顯示器，光度達2000 nits，廣角OLED顯示器從傾斜角度觀看，仍然清晰。與記者手上的Series 7相比，視覺分別更加明顯，閱讀訊息時更加易看。而且在常亮顯示模式時更新頻率更快，由每分鐘一次提升至每秒一次，無需抬起手腕，也可於指定錶面上看到秒針走動。

雖然即場沒有試到充電效能，不過今代錶底的充電線圈有變大，令充電速度更快，快充15分鐘即可正常使用長達8小時，充30分鐘即可充至80%滿。今代在功能方面亦新增了「睡眠窒息通知」，以助識別睡眠窒息症跡象，這個功能將會稍後再實試。