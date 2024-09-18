iPhone 16 Pro及iPhone 16開賣在即，除了升級晶片、尺寸加大至外，與上代最大分別就是多了一個「相機控制」（Camera Control）按鍵，另一賣點就是全新推出的沙漠色鈦金屬。今次記者率先試用，看看這個掣是否值得升級換機！
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全新沙漠色吸引
手上的是沙漠色鈦金屬iPhone 16 Pro Max，機背帶淺杏色，四邊及相機邊框則令面的淡金色，這款中性的大地色系相當討好。另外個人第二推介是原色鈦金屬，淺色但更有金屬感，當然黑色及白色都是大路好看之選。
iPhone 16 Pro Max有歷來最大的6.9吋顯示器，加上超窄邊框，屏幕顯得更大，視覺更加寬廣。最新一代的陶瓷晶體護面雖然肉眼不覺太大分別，但玻璃更加堅固度，增加耐用度。
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實試相機控制
今次首先主要試試全新亮相的「相機控制」功能，按鈕位於手機右下方，只需一按即可快速啟動相機、拍照和開始錄影，即使鎖屏後都可即時按掣影相。設有支援輕按手勢的高精準度力度感應器，以及支援觸控互動手勢的電容式傳感器，橫及直度均可使用。
使用時分輕按及長按，輕按可喚出調整縮放、曝光或景深等其他控制選項，在「相機控制」上左右滑動選擇，再輕按一下進入調整。輕按兩下則是返回選單，大力按下為影相，大力長按則是拍片，不過按下需一定力度，如果使用需要穩定的長焦距拍攝，使用屏幕快門就較輕鬆。
似相機快門
個人認為使用相機控制不難熟習，練習幾次已上手，按鈕手感似用真實相機快門，觸控亦靈敏。對於經常使用相機拍攝的用家，此功能極為方便。今年秋季稍後「相機控制」將迎來更新，推出兩段式快門，只需輕按一下，即可自動鎖定焦點和曝光度，操作更似相機。
相機控制將來亦會解鎖Visual Intelligence功能，用相機拍攝搜尋物件及地點，如Google Lens般使用，不過暫時未知香港會否推出。
廣角相更靚、自訂相片色調
另外今次相機在新晶片A18 Pro全力驅動下，4800萬像素Fusion相機配備更有效率的四合一像素感應器和全新Apple相機架構，可拍攝4K120 fps杜比視界影片；亦有全新4800萬像素超廣角相機，廣角相片質素提高，更適合寬廣風景及自拍。
而新一代「攝影風格」除了有鮮艷、自然、閃亮、戲劇以及琥珀色、玫瑰色等不同色調可選，亦設有調色板及強度滑桿可自行輕鬆調校。與「一刀切」的濾鏡不同，可調整選定風格裡的特定色彩，更加廣泛多樣。而且能即時預覽時預算、拍攝照片後套用，亦能還原設定，相當彈性。
iPhone 16 Pro和 iPhone 16 Pro Max將於9月20日正式發售，儲存空間為128GB、256GB、512GB和1TB。iPhone 16 Pro售價由$8,599起，iPhone 16 Pro Max售價由$10,199起。