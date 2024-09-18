iPhone 16 Pro開箱實試最新相機控制 手機快門好唔好用？

實試相機控制 今次首先主要試試全新亮相的「相機控制」功能，按鈕位於手機右下方，只需一按即可快速啟動相機、拍照和開始錄影，即使鎖屏後都可即時按掣影相。設有支援輕按手勢的高精準度力度感應器，以及支援觸控互動手勢的電容式傳感器，橫及直度均可使用。 使用時分輕按及長按，輕按可喚出調整縮放、曝光或景深等其他控制選項，在「相機控制」上左右滑動選擇，再輕按一下進入調整。輕按兩下則是返回選單，大力按下為影相，大力長按則是拍片，不過按下需一定力度，如果使用需要穩定的長焦距拍攝，使用屏幕快門就較輕鬆。 似相機快門 個人認為使用相機控制不難熟習，練習幾次已上手，按鈕手感似用真實相機快門，觸控亦靈敏。對於經常使用相機拍攝的用家，此功能極為方便。今年秋季稍後「相機控制」將迎來更新，推出兩段式快門，只需輕按一下，即可自動鎖定焦點和曝光度，操作更似相機。 相機控制將來亦會解鎖Visual Intelligence功能，用相機拍攝搜尋物件及地點，如Google Lens般使用，不過暫時未知香港會否推出。