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科技
2025-03-04 07:30:00

BIZ勝派丨促進AI為關鍵產業 數碼港霍露明博士：要平衡AI創新應用與風險

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霍博士於上周AI STR論壇主持《跨行業AI轉型-安全核心添信任》圓桌討論。

霍博士於上周AI STR論壇主持《跨行業AI轉型-安全核心添信任》圓桌討論。

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財爺在新一份財政預算案上，表明AI將會是香港的關鍵產業，並以AI+方式賦能行業提升競爭力。作為香港數碼科技旗艦的數碼港致力促進AI應用。數碼港人工智能應用總監霍露明博士認為，AI還涉及聯同其他持份者建構AI生態圈，吸引更多企業轉化應用。「重要的是，我們須探討負責任與可信的AI，怎樣在AI衍生的合規安全及風險，如道德、管治等取得平衡。」倡導社會實踐AI，難怪數碼港聯同世界數字科學院(WDTA)與國際院士科創中心(IASTIC)，於上周合辦了「人工智能安全、可信和負責任」(AI STR)論壇，匯聚專家圍繞相關議題交換意見，而WDTA更宣布在數碼港籌建「世界數字科學亞太研究院」，專注區內的AI治理及相關標準制定，為商界和機構給予具參考性的洞見。

算力僅基本 引入AI模型更實際

AI講求算力，霍博士指數碼港作為AI產業「加速器」，於去年尾建立「人工智能超算中心及人工智能實驗室」，亦是本港規模最大的人工智能超算中心，首階段設施已經投入服務，而中心算力規模會由現時每秒浮點運算(PetaFLOPS)1,300萬億次，預計按規劃年內增至3,000萬億次，其速度相當於1小時可完成近百億張圖像處理。話雖如此，她認為算力僅屬AI底層基本，「沒有人會居住一幢建好的『清水樓』，需要有室內設計、經紀等為樓宇賦予宜居環境。」她續指香港不乏科研概念和實力，唯獨商業轉化認知和速度存在進步空間。「不應只著重基建，我們更須積極引入不同規模的AI模型科企，由數碼港居中配對合適企業，招攬產業人員協助這些科企，訓練出能實踐應用的AI模型，更為實際。」霍博士表示數碼港致力建立AI生態圈，讓各科企、商業以至社會互惠互利，這亦是數碼港年內的重要目標。

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討論會邀請了(左二起)香港警務處網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠、新世界集團網絡安全及科技風險主管黃迪奇和百度證券基金業務組銷售經理彭杞倫，就AI金融應用層面交換意見。

討論會邀請了(左二起)香港警務處網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠、新世界集團網絡安全及科技風險主管黃迪奇和百度證券基金業務組銷售經理彭杞倫，就AI金融應用層面交換意見。

AI衍生風險 訂立指引 社會易於評測

雖然AI在社會掀起熱潮，惟霍博士明白商界、機構和政府對使用AI所衍生的風險問題存在擔憂，故難免窒礙AI普及化，坦言長遠影響香港在區內的競爭力。「譬如醫管局試行以GenAI協助醫生撰寫醫療報告，箇中病人的敏感資料、病況私隱、內容可靠度、界線準則等應怎樣釐定？」香港作為國際金融中心，她續指金融應用場景尤其關注AI的風險控制，如突發出現AI故障或資料外泄時，企業的預報機制能否有效？接受潛在風險的底線又在哪裡？企業能夠承受多大的風險？而假如過於依賴AI，企業又有否能力應對事件？

有見及此，霍博士稱論壇當日WDTA宣布在數碼港籌建「世界數字科學亞太研究院」，專注亞太地區的AI治理及相關標準制定，讓社會各界能易於掌握和評測自身應用AI的維度。其實WDTA去年在聯合國總部發布了AI STR國際標準認證，而上周活動上大會也提到先須「安全原生」地嵌入AI全生命周期，推動演算法透明度與數據溯源認證；其次建立「以人為本」的價值觀，普惠社會需求；最後AI要「負責任創新」，在聯合國可持續發展目標指導框架下應對深度偽造、數據濫用等挑戰。

數碼港人工智能應用總監霍露明博士。

數碼港人工智能應用總監霍露明博士。

創建AI生態圈 學界參與不可或缺

全球積極應用AI，迫使香港商界也加快步伐部署。霍博士表明數碼港作為橋樑角色，連接AI初創與企業和機構，促進合作。「愈趨熾熱的市場需求驅動AI發展，數碼港透過整合資源，如為企業舉辦工作坊、座談會、拜訪考察和配對活動，協助企業加深認知，甚至引起與初創共同找出合宜的AI解決方案。」除了商界，她也認同培育AI專才的重要，指數碼港夥拍香港大學、香港城市大學、香港都會大學、香港高等教育科技學院，以及香港資訊科技學院簽署合作備忘錄，共同促進AI相關的應用研究和人才培育，為合作的大專院校學生提供實習及就業機會。而上周活動WDTA更已發布「大模型應用工程師認證」與「大模型技術專家認證」兩項AI人才認證課程，旨在加速培育兼具技術實力與社會責任的下一代AI專才。

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