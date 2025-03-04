BIZ勝派丨促進AI為關鍵產業 數碼港霍露明博士：要平衡AI創新應用與風險

財爺在新一份財政預算案上，表明AI將會是香港的關鍵產業，並以AI+方式賦能行業提升競爭力。作為香港數碼科技旗艦的數碼港致力促進AI應用。數碼港人工智能應用總監霍露明博士認為，AI還涉及聯同其他持份者建構AI生態圈，吸引更多企業轉化應用。「重要的是，我們須探討負責任與可信的AI，怎樣在AI衍生的合規安全及風險，如道德、管治等取得平衡。」倡導社會實踐AI，難怪數碼港聯同世界數字科學院(WDTA)與國際院士科創中心(IASTIC)，於上周合辦了「人工智能安全、可信和負責任」(AI STR)論壇，匯聚專家圍繞相關議題交換意見，而WDTA更宣布在數碼港籌建「世界數字科學亞太研究院」，專注區內的AI治理及相關標準制定，為商界和機構給予具參考性的洞見。

AI講求算力，霍博士指數碼港作為AI產業「加速器」，於去年尾建立「人工智能超算中心及人工智能實驗室」，亦是本港規模最大的人工智能超算中心，首階段設施已經投入服務，而中心算力規模會由現時每秒浮點運算(PetaFLOPS)1,300萬億次，預計按規劃年內增至3,000萬億次，其速度相當於1小時可完成近百億張圖像處理。話雖如此，她認為算力僅屬AI底層基本，「沒有人會居住一幢建好的『清水樓』，需要有室內設計、經紀等為樓宇賦予宜居環境。」她續指香港不乏科研概念和實力，唯獨商業轉化認知和速度存在進步空間。「不應只著重基建，我們更須積極引入不同規模的AI模型科企，由數碼港居中配對合適企業，招攬產業人員協助這些科企，訓練出能實踐應用的AI模型，更為實際。」霍博士表示數碼港致力建立AI生態圈，讓各科企、商業以至社會互惠互利，這亦是數碼港年內的重要目標。

AI衍生風險 訂立指引 社會易於評測

雖然AI在社會掀起熱潮，惟霍博士明白商界、機構和政府對使用AI所衍生的風險問題存在擔憂，故難免窒礙AI普及化，坦言長遠影響香港在區內的競爭力。「譬如醫管局試行以GenAI協助醫生撰寫醫療報告，箇中病人的敏感資料、病況私隱、內容可靠度、界線準則等應怎樣釐定？」香港作為國際金融中心，她續指金融應用場景尤其關注AI的風險控制，如突發出現AI故障或資料外泄時，企業的預報機制能否有效？接受潛在風險的底線又在哪裡？企業能夠承受多大的風險？而假如過於依賴AI，企業又有否能力應對事件？

有見及此，霍博士稱論壇當日WDTA宣布在數碼港籌建「世界數字科學亞太研究院」，專注亞太地區的AI治理及相關標準制定，讓社會各界能易於掌握和評測自身應用AI的維度。其實WDTA去年在聯合國總部發布了AI STR國際標準認證，而上周活動上大會也提到先須「安全原生」地嵌入AI全生命周期，推動演算法透明度與數據溯源認證；其次建立「以人為本」的價值觀，普惠社會需求；最後AI要「負責任創新」，在聯合國可持續發展目標指導框架下應對深度偽造、數據濫用等挑戰。