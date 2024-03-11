BIZ勝派丨照顧不同規模數碼轉型 FUJIFILM IWpro化繁為簡 締造和諧工作間

「數碼轉型」對企業來說，是否等於要顛覆日常營運流程，猶如洪水猛獸般嚇怕員工，從而影響生產力？老闆又是否需要高額付費，但害怕投資報酬率不划算而裹足不前，最終令企業無法把握轉型機遇而被淘汰？富士膠片商業創新香港營業部總監陳富昇Norris認為是企業面對數碼轉型的普遍誤解，並表示今年推出的FUJIFILM IWpro雲端工作間，適合企業不同階段與規模數碼轉型應用。「只要識用手機、識用Windows的普通員工，都能快速適應；加上彈性配套設計，企業決策者好像去茶記叫ABC餐般，隨時部署。這種『客戶滿意體驗』，締造和諧工作環境，就是FUJIFILM IWpro的魅力所在。」他笑言。
孤島化作業流程 無法整合徒添煩惱
各行各業包括中小企為免被市場淘汰，均深明數碼轉型的重要。然而Norris表示公司往往會在轉型路上面對重重挑戰，甚至迷失方向。他舉例，「基本如人事部會同時收到紙本表格和來自電郵的應徵履歷表，很多公司都會採取傳統方式個別分類收藏，紙本用文件夾整理，電郵就用某同事的電腦開檔案儲存。一旦同事放假或離職，接手同事就會無所適從。」數年疫情下促使流動和混合工作盛行，Norris認為在此靈活協作工作模式下，傳統「各做各的」工作的孤島化營運流程，變得不合時宜。他續指不少企業的轉型需要，可能簡單如公司內外所使用的紙張和電子數據之間能夠集中整合，「例如雲端打印和掃描、將紙本資料數碼化、遙距開啟公司檔案等，這些包括我們在內的業界都會提供，但FUJIFILM IWpro的優勢不止如此。」他補充。
FUJIFILM IWpro 秉持客戶滿意體驗
FUJIFILM IWpro作為一個雲端工作間，既能將紙張、電郵及傳真轉換成數碼格式儲存，還可利用光學字元辨識技術將有意義的資料妥善整理，例如確認、分類處理、傳送，甚至串接其他系統作業務分析。Norris解釋，「雲端工作間更可連接多個現有系統，方便公司與內部及外界的持份者輕鬆分享資料。單一介面讓不同用戶可同時存取和處理各種類型的工作，像擷取、驗證、處理和匯出等，實現中央資料管理。」他又強調，由於服務採用日本總公司Cloud Service Hub，擁有高度可靠網絡安全等級，故企業重要資料託管更有保障。再者嶄新「工具列(工作導航)」功能讓不同的用戶與團隊成員溝通，共享無縫銜接，大大提升協作和生產力，亦可省卻累贅的作業步驟，如簿記及分享不同系統中的近似資料等。「這種取代傳統局部流程和工作方式，UI令員工輕鬆掌握和適應，工作流程簡易融合並接通不同業務方案，減省成本，即時提升競爭力，老闆自然開心。」他表示這正是企業秉持客戶滿意體驗的體現，不止個人得益，更是整間公司受惠，工作氣氛更和諧。
未來冀加入企業級AI 降應用門檻
FUJIFILM IWpro去年自日本和泰國推出以來備受好評，今年1月正式引入香港市場，短時間已吸引逾50間企業採用，發展步伐迅速。平台又串接Kintone、UiPath、DocuSign、Dropbox等常用商務功能供應商，且定期更新加入新功能及服務，並採取SaaS(軟件即服務)的訂閱模式。Norris憶述，「最近才協助一間連鎖式經營的護老院品牌部署此服務，發現院舍職員至今仍採用紙本文書處理，總公司經常要派員往來不同地區傳遞文件，管理費時且容易有人手失誤。」展望未來，他表示品牌正密切研究企業級生成式AI的應用場景，了解到中小企未必有預算作AI升級，他個人認為如FUJIFILM IWpro能率先新增開放AI功能，將引領辦公室商業方案潮流和標準，既降低中小企的使用門檻，又可吸引企業積極選用該平台。
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