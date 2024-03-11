BIZ勝派丨照顧不同規模數碼轉型 FUJIFILM IWpro化繁為簡 締造和諧工作間

「數碼轉型」對企業來說，是否等於要顛覆日常營運流程，猶如洪水猛獸般嚇怕員工，從而影響生產力？老闆又是否需要高額付費，但害怕投資報酬率不划算而裹足不前，最終令企業無法把握轉型機遇而被淘汰？富士膠片商業創新香港營業部總監陳富昇Norris認為是企業面對數碼轉型的普遍誤解，並表示今年推出的FUJIFILM IWpro雲端工作間，適合企業不同階段與規模數碼轉型應用。「只要識用手機、識用Windows的普通員工，都能快速適應；加上彈性配套設計，企業決策者好像去茶記叫ABC餐般，隨時部署。這種『客戶滿意體驗』，締造和諧工作環境，就是FUJIFILM IWpro的魅力所在。」他笑言。

孤島化作業流程 無法整合徒添煩惱

各行各業包括中小企為免被市場淘汰，均深明數碼轉型的重要。然而Norris表示公司往往會在轉型路上面對重重挑戰，甚至迷失方向。他舉例，「基本如人事部會同時收到紙本表格和來自電郵的應徵履歷表，很多公司都會採取傳統方式個別分類收藏，紙本用文件夾整理，電郵就用某同事的電腦開檔案儲存。一旦同事放假或離職，接手同事就會無所適從。」數年疫情下促使流動和混合工作盛行，Norris認為在此靈活協作工作模式下，傳統「各做各的」工作的孤島化營運流程，變得不合時宜。他續指不少企業的轉型需要，可能簡單如公司內外所使用的紙張和電子數據之間能夠集中整合，「例如雲端打印和掃描、將紙本資料數碼化、遙距開啟公司檔案等，這些包括我們在內的業界都會提供，但FUJIFILM IWpro的優勢不止如此。」他補充。