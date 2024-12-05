BIZ勝派丨FUJIFILM BI HK 推動AI及網絡安全普及化 漸進式部署 助中型及小型企業轉型

FUJIFILM BI HK解決方案與服務策略主管鍾智傑Jacky。

香港處於經濟轉型期，營商環境仍艱難，中型和小型企業須及時借助科技求變，免被市場淘汰。FUJIFILM BI HK解決方案與服務策略主管鍾智傑Jacky認為，中型和小型企業缺乏資金與資訊科技人才，擔心升級智能辦公或承受衍生的資安風險而裹足不前。「FUJIFILM BI HK冀促進普及AI和網絡安全為願景，支援中型和小型企業使用可負擔、伸手可及的解決方案，以提升競爭力。」他續指品牌最近上架的旗艦級影印機，已整合自動化文件管理功能；而早前推出的IT Expert Services，可按需要逐步部署，幾百元月費起便可輕鬆實踐。

逾20年本地經驗 數據及資訊安全管理 中型和小型企業佔本地企業總數逾98%，是發展香港經濟的核心動力。Jacky指隨著雲端應用、生產營運數碼化、AI衍生的客服與市場營銷等愈趨普及，如果企業不求變革，很易被市場淘汰。「我們注意到仍有不少中型和小型企業的業務數碼化程度不高，基於缺乏科技專才協助採購合適的IT方案，緊絀資金也窒礙投放數碼轉型的開支。」他表示理解持續數碼轉型亦為中型和小型企業帶來衍生的網絡安全威脅風險，如資料外洩、網絡詐騙，擔心招致金錢損失。Jacky認為中型和小型企業實踐升級數型，文件管理可謂第一步。「FUJIFILM BI HK早在2000年代，已為本港金融機構提供數據及資訊安全的管理服務，包括普羅大眾的銀行月結單及保險理賠文件，因此最了解文件如何重要、怎樣管理，以及保障敏感資料不被外洩。」他續指品牌洞悉市場需要，早已投資自動化與低程式碼平台，近年更進一步引入由AI驅動的網絡安全管理技術，提倡「智．型辦公Smart Workstyle」。透過最新多功能影印機支援Scan Delivery掃描專遞，以及IT Expert Services容許中型和小型企業月費訂閱。這些「普及化」低門檻的部署，令數碼轉型更觸手可及。

影印機內置Scan Delivery 助業務拓展商機 談到中型和小型企業數碼轉型，Jacky指最易入手的必定是針對辦公室運作數碼化，簡單如「無紙化」文件管理，諸如人事部的員工考勤、營業部報價、運輸送貨單等，不僅尺寸不同，還得手動掃描、命名和分類存檔，費時失事。「我們旗艦級Apeos系列全新A3彩色多功能影印機，內置Scan Delivery掃描專遞功能，有助減少行政工夫和成本。」員工僅需初始設定掃描存檔規則，如掃描尺寸、影像自動校正、檔案格式、命名規則與對應的存檔位置，簡單一鍵匯入掃描或傳真資料時，啟用自動檔案命名和排序。「收集的數據能夠與各種雲端服務整合，如FUJIFILM IWpro可支援各種主流文件管理或電子簽署工具等，各級員工可遠端處理批核，大增營運效率。」該功能所得的有意義數據，還能給予業務發展洞見。「配合AI驅動即時通訊軟件行銷，協助中型和小型企業精準與顧客溝通，拓展商機。」

全新Apeos 4620 SZ及ApeosPrint 4620 SDW／4620 SDN外型輕巧、可高速列印，專為講求高效率的服務櫃檯而設。

月費訂閱 IT Expert Services一站式支援 身處數碼時代，只要擁有手機或電腦並可連接網絡，每一個數碼接觸點如電郵、搜索引擎、社交平台等，均可以是現今網絡管理的切入點。「欠缺IT專家的支援，以致未能及時處理問題，企業自行管理資訊安全愈見吃力。」FUJIFILM BI HK深明中型和小型企業沒辦法一下子大量投資，故今年推出可訂製解決方案，且訂閱式收費的IT Expert Services，提供一站式資深IT團隊的支援。Jacky笑言相比傳統6位數字的數碼化投資，該方案月費僅數百港元起，還可靈活擴充。「我們建議企業先了解痛點，再分緩急輕重、漸進式地處理。」針對關鍵網絡基建，甚至資訊託管時，FUJIFILM BI HK更設有遙距監控、託管和系統更新。「專業團隊會到場支援，適時解決問題，減少停機時間；還提供市場洞見，讓企業了解效能及改進空間，確保追得上保安趨勢且運作無間斷，從此安心無憂。」他總結。 了解更多：Apeos系列多功能影印機及IT Expert Services

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