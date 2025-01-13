BMW X3第四代登陸香港　內外改款更動感車價49萬起

BMW X3自2003年問世至今，累積銷量突破370萬輛，是寶馬暢銷車款。第四代全新BMW X3運動型多功能SUV終於抵港，推出兩款四驅版本BMW X3 20 xDrive及BMW X3 20 xDrive M Sport Edition，以及後驅版本的BMW X3 20及BMW X3 20 M Sport Edition可供選擇。

全新BMW X3 SUV帶來不少改良，車長、車寬及軸距均比前一代略為增加，高度則輕微下調，更有運動感。BMW雙腎型鬼面罩採用縱橫交錯的紋理設計，配合車頭的L形LED日行燈、側燈和轉向指示燈，更有霸氣。流線型車頂延伸至車尾，車身骨線清晰銳利，車尾配備肌肉感的T型LED尾燈。

中控台以及車門均透過可選配的BMW Interaction Bar連氛圍燈，搭載BMW Operating System 9 以及BMW iDrive顯示屏幕和具有QuickSelect的控制系統，著重觸控和聲控系統，大幅度減少實體按鈕。14.9吋輕觸式螢幕及12.3吋電子儀錶板的一體式曲面螢幕，配合重新設計的平底軚環。

最大馬力190匹

動力系統方面，全新BMW X3採用48V微混合動力技術，結合八速Steptronic自動變速波箱以及 xDrive智能四輪驅動系統，使其2.0 L四缸汽油引擎能夠產生190 hp最大馬力輸出及310 Nm最大扭力，由0至100km/h加速約8.5秒。

全新BMW X3標配BMW Driving Assistant包括連煞車功能的防撞輔助系統、閃避轉向輔助、車道偏離警示連轉向介入功能、後方防追撞警示、連煞車功能的後方車流警示及開門警示功能。而Parking Assistant包括前後泊車感應、自動泊車輔助系統、後視鏡頭及倒車輔助。

全線車價一覽

BMW X3 20限時早鳥優惠車價$499000起；BMW X3 20 xDrive $549000起；BMW X3 20 M Sport Edition $569000起；BMW X3 20 xDrive M Sport Edition $609000起。寶馬香港為全新BMW X3推出價值$20,000 Iconic Package早鳥優惠，免費升級設備包括BMW Iconic Glow發光雙腎形鬼面罩、動感迎賓燈及BMW Interaction Bar連氣氛燈。

