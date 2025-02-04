CASETiFY聯乘Andy Warhol代表作　立體香蕉金寶湯手機殼

巨蕉、罐頭湯吸睛

Andy Warhol x CASETiFY系列備有多款特別版產品，當中最為注目的Andy Warhol立體香蕉珍藏版手機殼，其外型比真實的香蕉更為巨大，搞笑又有保護性。而與這款設計互相呼應的Andy Warhol剝皮香蕉手機殼則採用了獨特的巧妙設計，外層的香蕉皮可剝開以露出內裹新鮮的粉紅色果肉。

而另一款重點設計為Andy Warhol金寶湯罐頭珍藏版手機殼，以最具代表性的經典藝術作品為藍本，更將CASETiFY的品牌標誌注入此設計中，更可與金寶湯罐頭珍藏版耳機保護殼襯成一套。