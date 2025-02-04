CASETiFY聯乘Andy Warhol代表作　立體香蕉金寶湯手機殼

CASETiFY與The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts授權合作，推出首個Andy Warhol x CASETiFY聯乘系列。將普普藝術運動關鍵人物Andy Warhol名作元素，包括香蕉、金寶湯罐頭和 Brillo肥皂盒變成手機殼及配件，玩味十足。
巨蕉、罐頭湯吸睛
Andy Warhol x CASETiFY系列備有多款特別版產品，當中最為注目的Andy Warhol立體香蕉珍藏版手機殼，其外型比真實的香蕉更為巨大，搞笑又有保護性。而與這款設計互相呼應的Andy Warhol剝皮香蕉手機殼則採用了獨特的巧妙設計，外層的香蕉皮可剝開以露出內裹新鮮的粉紅色果肉。
而另一款重點設計為Andy Warhol金寶湯罐頭珍藏版手機殼，以最具代表性的經典藝術作品為藍本，更將CASETiFY的品牌標誌注入此設計中，更可與金寶湯罐頭珍藏版耳機保護殼襯成一套。
招牌藝術作品
是次推出的系列亦包括多款啟發自Andy Warhol作品的手機配件，手機掛繩上配有金寶湯罐頭、Brillo肥皂盒、香蕉、金錢符號的精緻微型吊飾。另有重新構想的藝術作品，並呈現在強悍防摔手機殼和Bounce極強防摔手機殼上的設計。
Andy Warhol x CASETiFY聯乘系列的所有產品皆用上亨氏番茄醬特別包裝，上面並印有他的名句：「Art is what you can get away with.」。Andy Warhol x CASETiFY聯乘系列的售價由$279至$899，即日起在官網、手機程式及全線CASETiFY STUDiO公開發售。