CASETiFY聯乘Andy Warhol代表作　立體香蕉金寶湯手機殼

CASETiFY與The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts授權合作,推出首個Andy Warhol x CASETiFY聯乘系列。將普普藝術運動關鍵人物Andy Warhol名作元素,包括香蕉、金寶湯罐頭和 Brillo肥皂盒變成手機殼及配件,玩味十足。

招牌藝術作品

是次推出的系列亦包括多款啟發自Andy Warhol作品的手機配件,手機掛繩上配有金寶湯罐頭、Brillo肥皂盒、香蕉、金錢符號的精緻微型吊飾。另有重新構想的藝術作品,並呈現在強悍防摔手機殼和Bounce極強防摔手機殼上的設計。

Andy Warhol x CASETiFY聯乘系列的所有產品皆用上亨氏番茄醬特別包裝,上面並印有他的名句:「Art is what you can get away with.」。Andy Warhol x CASETiFY聯乘系列的售價由$279至$899,即日起在官網、手機程式及全線CASETiFY STUDiO公開發售。