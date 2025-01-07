CES 2025｜Sony Honda合作AFEELA 1電動車正式預售　定價為$89900美元起

根據The Verge報道，Sony和Honda在CES發布會上宣布合作推出的電動車AFEELA 1，終於開放預訂。基本版AFEELA 1 Origin定價$89900（約70萬港元）及AFEELA 1 Signature $102900美元（約80萬港元），包括對各種車內功能的三年訂閱、2+級駕駛員輔助和人工智能個人助理。預購從今天開始，暫時只限美國加州居民。

集合豪華高科技

AFEELA 1估計續航里程長達480公里，支援Tesla超級充電網路。價格較高的Signature將於2026年開始交付，而較便宜的Origin則必須等到2027年才能交付。

Sony Honda Mobility行政總裁水野泰秀稱該原型車的最新版本已接近最終版本，它看起來仍然像是Tesla與Lucid Air的混合體，具有短懸垂和長軸距。擁有與儀表板同寬的屏幕、40個感測器和鏡頭，用於半自動駕駛輔助、全輪驅動，另外還有Sony的360度立體聲音響及娛樂系統。Sony首次進軍汽車領域的目的，似乎是與豪華電動車領域的頂級車廠競爭。