DJI Air 3S 航拍新作實測：雙鏡拍攝、突破低光瓶頸

現今航拍機市場競爭激烈，但許多機型在低光環境下的表現差強人意。而業界龍頭 DJI 不久前在香港推出了全新一代的中階航拍機 Air 3S，就是針對航拍機在影片拍攝上的能力再向上突破，繼續採用雙鏡拍攝設計，不單在畫質、功能、安全性等方面做到了全面提升，更強調其在低光環境下表現出色，算是今年度值得留意的全能型航拍機，我們早前就借得實機進行拍攝實測，以下就與大家分享一下實試後感。

外觀與設計：輕巧便攜，細節之處彰顯用心 Air 3S 繼承了 Air 系列一貫的輕巧便攜設計，四支飛行槳依然可以摺疊收納、方便攜帶。DJI Air 3S 的重量為 724g，雖然比起上代 Air 3 重了一點，但單是 4g 的差異對飛行的影響應該微乎其微。 DJI Air3s 的雙鏡頭系統佈局在機身前方，下方是全向避障的紅外線感知系統，機身後方則為電池倉、Type-C 接口和 SD 卡槽佈局合理，整體而言可見 DJI 在航拍機的造工非常出色，機身雖然輕巧具流線，但接縫緊密、質感非常出色。

續航與充電：持久飛行，快速回血 續航能力、飛行距離是不少用戶關心的要點，官方宣稱 Air 3S 的最長飛行時間為 45 分鐘，但在實際測試中，續航時間會受到風速、飛行模式等因素的影響。 在我們的測試中，Air 3S 的續航時間基本可以維持在 35 分鐘左右，足夠完成一次短途航拍任務，另外我們今次借測的是暢飛套裝，跟機有提供三塊電池，即整體可以提供超過 90 分鐘的飛行、拍攝時間，其實對一般用戶而言真的足夠有餘。另外透過支援 PD 的專用充電管家，使用 65W 充電器 80 分鐘即可充滿電池，大大縮短了充電等待時間，甚至可以做到無縫續飛的操作，對半專業用家而言非常加分。

安全性與智能化：全方位保障，安心飛行 Air 3S 的操作性能是另一個驚喜之處，其抗風性能對比上代甚至有輕微提升，全向避障系統在測試中表現亦十分穩定，而且因為它加入了前置 LiDAR 激光雷達，進一步提升了其在弱光環境下的安全性，在夜晚或室內的飛行也能更加安心。 其自動返航功能也相當智能，不單止是以 GPS 定位進行路線回溯，而是可以根據飛行過程中構建的地圖規劃返航路線，即使在信號較弱的環境下也能安全返回。此外，Air 3S 由於無需等待 GPS 搜星，更支持快速起飛，大大縮短了起飛準備時間。

拍攝性能與畫質：不止於低光，更在於全面 DJI 近年的航拍機種不停針對拍攝能力作出加強，Air 3S 更是同系列機種中首次加入 1“ 5000 萬像素 CMOS 主相機和 1/1.3“ 4800 萬像素 3 倍中長焦相機的組合，使其在各種場景下都可以擁有拍攝的彈性。 主鏡頭在日光之下的表現相當出色，3 倍中長焦鏡頭則提供了更強的空間壓縮感，在拍攝建築、橋樑等場景時，可以輕鬆獲得電影般的視覺效果。在低光環境下，1“ CMOS 的優勢尤為明顯，噪點控制出色，畫面細節豐富，突破了以往航拍機在弱光環境下的瓶頸。 除了硬件上的提升，Air 3S 在軟件方面也做了很多優化，除了最高支援 4k/60fps 的 HDR 影片，又支援 4K/120fps 的慢動作影片拍攝。14 級動態範圍和 10-bit 色彩深度為後期調色提供了更大的空間，這樣的後製空間甚至可以滿足不少專業製作。另外值得一提的，還有非常易用的智能跟隨功能，增加了半身跟隨和汽車目標跟隨模式，最大跟隨速度提升至每秒 15 米，我們測試過一般踩單車的追拍虔果都十分不俗。

總結：全能之選，值得推薦 — 但切記合法飛行 DJI Air 3S 是一款表現不俗的航拍機，它在上一代穩定、多功能的基礎之上再行強化了飛行體驗以及拍攝性能，低光環境下的拍攝能力令人印象深刻，同時在畫質、功能、安全性等方面也做到了全面提升；然而，再好的性能也需要在法律框架下才能充分發揮。在香港使用 Air 3S，根據香港民航處小型無人機令（第448G章），DJI Air 3S 因其重量超過 250 克，無論如何操作都需要進行註冊，請務必遵守相關法規，完成註冊手續，享受合法、安全的航拍體驗。