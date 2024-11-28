DJI Mic Mini全新迷你無線咪　只重10g創作者必備

DJI推出全新迷你無線咪高峰DJI Mic Mini，發射器重量僅10克，只有26 x 26mm。透過DJI OsmoAudio生態直連部分Osmo系列產品，如本身有Osmo相機可說是必買收音神器。
機身輕盈小巧
DJI Mic Mini發射器小巧輕便，單個發射器重量僅重10克，即使穿戴於輕薄衣物上也不會外翻，拍攝出鏡更加美觀。佩戴方式支援磁吸、夾持等多種方式，適用於多樣化的拍攝與出鏡需求。一體式收納的設計，充電盒能夠同時收納兩個發射器、一個接收器、連接頭與防風毛套。
高品質音訊
DJI Mic Mini支援全指向無線收音，接收器可同時連接兩個發射器以接收音源，在錄製多聲源的場景下，也能還原豐富的聲音細節，獲得高品質音訊。具備主動降噪功能，並提供強弱兩檔降噪選擇。開啟自動限幅功能，在音量過高時自動壓低音量以避免爆音。設有抗干擾性能，遠距傳輸音訊長達400公尺，在嘈雜環境下收音依然穩定。
最長可實現48小時續航力，可長時間旅拍、直播、訪談等。接收器與發射器續航力分別可達 10.5、11.5 小時，搭配滿電充電盒可完整充電約3.6次。充電5分鐘即可使用約1小時，並支援 1.2C 率充電，接收器與發射器充滿分別只需約90、100 分鐘 。新增的自動省電與超時自動關機功能，可保留更多電量。
DJI生態及多裝置相容
具備DJI OsmoAudio產品直連性能，還原原聲級音質。無需接收器即可直連Osmo Action 5 Pro、Action 4或Pocket 3，大大簡化創作流程，而且音質通透純淨，提供原聲級音質體驗。
DJI Mic Mini可相容相機、手機、電腦及平板等多種電子裝置。透過3.5mm TRS線連接相機時，可實現與相機同步開關機。與手機連接時，支援免插拔外放，亦可用手機電量充電，還可透過藍牙直連手機而無需接收器。
同時亦與人氣DJI Neo航拍機相容，與DJI Fly app連接後，透過手機藍牙連接DJI Mic Mini收音。能自動消除槳葉噪聲，並將音軌合併到素材中，即使拍攝低空視角的Vlog，收音依然清晰純淨。
售價$329起
即日起，DJI Mic Mini將於DJI 官方線上商店及授權體驗店開放購買。DJI Mic Mini一發一收套裝售價$539，內含1個 DJI Mic Mini 發射器（碳素黑）、接收器，發射器充電底座、2個防風毛套等配件。兩發一收套裝連充電盒售價$1079，單個發射器設黑白兩色，售價$329。