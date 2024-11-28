DJI Mic Mini全新迷你無線咪　只重10g創作者必備

DJI Mic Mini發射器小巧輕便，單個發射器重量僅重10克，即使穿戴於輕薄衣物上也不會外翻，拍攝出鏡更加美觀。佩戴方式支援磁吸、夾持等多種方式，適用於多樣化的拍攝與出鏡需求。一體式收納的設計，充電盒能夠同時收納兩個發射器、一個接收器、連接頭與防風毛套。

高品質音訊

DJI Mic Mini支援全指向無線收音，接收器可同時連接兩個發射器以接收音源，在錄製多聲源的場景下，也能還原豐富的聲音細節，獲得高品質音訊。具備主動降噪功能，並提供強弱兩檔降噪選擇。開啟自動限幅功能，在音量過高時自動壓低音量以避免爆音。設有抗干擾性能，遠距傳輸音訊長達400公尺，在嘈雜環境下收音依然穩定。

最長可實現48小時續航力，可長時間旅拍、直播、訪談等。接收器與發射器續航力分別可達 10.5、11.5 小時，搭配滿電充電盒可完整充電約3.6次。充電5分鐘即可使用約1小時，並支援 1.2C 率充電，接收器與發射器充滿分別只需約90、100 分鐘 。新增的自動省電與超時自動關機功能，可保留更多電量。

