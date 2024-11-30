DJI Mic Mini評測︱航拍都用到的超迷你收音咪！　10g重量仲有ANC主動降噪　支援DJI Neo、Osmo Pocket拍Vlog更方便

隨著手機功能越來越強大，越來越多人開始嘗試拍片記錄生活，甚至成為 Vlogger。畫質可以依靠手機鏡頭，但聲音質量同樣重要。內置麥克風往往無法滿足需求，因此外置麥克風成為不少用戶的選擇。DJI 作為無人機大廠，近年來也開始涉足運動相機和手持相機領域，並推出了無線收音麥克風。今天我們要介紹的，就是他們的最新產品——DJI Mic Mini。

DJI Mic Mini 主打迷你尺寸，並全面支援 DJI 其他產品。它的套裝包括一個收納袋、一個充電盒、一個接收器、兩個收音麥克風、一個 USB-C 轉接器、一條 3.5mm TRS 線、四個防風毛套及一條 USB-C 充電線。充電盒尺寸為 9.6cm x 4.1cm x 5.9cm，比 Mic 2 更小，方便攜帶。接收器體積也更小，保留了滾輪調整增益幅度，但取消了觸控螢幕。收音麥克風重量僅 10g，夾在衣服上不易變形，畫面更美觀。

48小時超長續航

雖然 DJI Mic Mini 比前代產品更小，但電力卻更強。接收器可使用 10.5 小時，發射器則有 11.5 小時電量，充電盒可提供 3.6 次完整充電，總續航力達 48 小時。此外，充電 5 分鐘即可使用 1 小時，應急時非常方便。



手機與相機連接

DJI Mic Mini 使用起來非常方便。只需將 USB-C 轉接器裝在接收器上，再插到手機上即可使用。如果純粹錄音，一插上去就能用；錄影則需確保手機相機 App 支援音效輸入選項。收音麥克風也支援藍牙連接，雖然音質稍差，但在忘記帶接收器時仍可使用。

對於相機用戶，連接 DJI Mic Mini 也很簡單。接收器可直接插在冷靴或熱靴位置，再用 3.5mm TRS 線連接即可。相關設定如降噪、單聲道或立體聲需在 DJI MIMO app 中調整。

