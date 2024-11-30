DJI Mic Mini評測︱航拍都用到的超迷你收音咪！　10g重量仲有ANC主動降噪　支援DJI Neo、Osmo Pocket拍Vlog更方便

隨著手機功能越來越強大，越來越多人開始嘗試拍片記錄生活，甚至成為 Vlogger。畫質可以依靠手機鏡頭，但聲音質量同樣重要。內置麥克風往往無法滿足需求，因此外置麥克風成為不少用戶的選擇。DJI 作為無人機大廠，近年來也開始涉足運動相機和手持相機領域，並推出了無線收音麥克風。今天我們要介紹的，就是他們的最新產品——DJI Mic Mini。
DJI Mic Mini全新迷你無線咪 只重10g創作者必備
DJI Mic Mini基本規格
DJI Mic Mini 主打迷你尺寸，並全面支援 DJI 其他產品。它的套裝包括一個收納袋、一個充電盒、一個接收器、兩個收音麥克風、一個 USB-C 轉接器、一條 3.5mm TRS 線、四個防風毛套及一條 USB-C 充電線。充電盒尺寸為 9.6cm x 4.1cm x 5.9cm，比 Mic 2 更小，方便攜帶。接收器體積也更小，保留了滾輪調整增益幅度，但取消了觸控螢幕。收音麥克風重量僅 10g，夾在衣服上不易變形，畫面更美觀。
48小時超長續航
雖然 DJI Mic Mini 比前代產品更小，但電力卻更強。接收器可使用 10.5 小時，發射器則有 11.5 小時電量，充電盒可提供 3.6 次完整充電，總續航力達 48 小時。此外，充電 5 分鐘即可使用 1 小時，應急時非常方便。
手機與相機連接
DJI Mic Mini 使用起來非常方便。只需將 USB-C 轉接器裝在接收器上，再插到手機上即可使用。如果純粹錄音，一插上去就能用；錄影則需確保手機相機 App 支援音效輸入選項。收音麥克風也支援藍牙連接，雖然音質稍差，但在忘記帶接收器時仍可使用。
對於相機用戶，連接 DJI Mic Mini 也很簡單。接收器可直接插在冷靴或熱靴位置，再用 3.5mm TRS 線連接即可。相關設定如降噪、單聲道或立體聲需在 DJI MIMO app 中調整。
音質與降噪
DJI Mic Mini 提供 ANC 主動降噪功能，能過濾背景雜音，聚焦人聲錄製。App 中有「強檔」和「弱檔」兩個等級的降噪效果可選。收音麥克風上的電源鍵可控制降噪開關，開啟時會亮起黃燈。
DJI 生態圈
DJI Mic Mini 可直接連接 Osmo Action 5 Pro、Pocket 3 等 DJI 產品，支援 48kHz 取樣率，連接方便。以 Pocket 3 為例，只需進入設定，點選無線麥克風內的 TX1 或 TX2 即可配對。Mic Mini 也可與迷你航拍機 DJI Neo 配合使用，透過藍牙連接手機，在 DJI Fly app 中勾選「App 收音」即可。
總結
經過幾天試用，DJI Mic Mini 的迷你設計和超長續航力讓人印象深刻。它的降噪功能對新手非常友好，錄音質量清晰。如果你擁有其他 DJI 產品，Mic Mini 更具吸引力。不過，若沒有其他 DJI 產品，市面上也有其他選擇，如 Hollyland Lark M2 和 Rode Wireless Go 2。總的來說，DJI Mic Mini 是一款值得考慮的無線麥克風。