E-Ink電子書選購攻略︱2024書展前必睇！Kindle、Boox、Readmoo、MooInk全品牌檢閱

不知道各位有沒有閱讀的習慣呢？所謂開卷有益，看書可以豐富我們的知識量，更可以增強我們的記憶力、改善睡眠質素，而且也是一個娛樂自己的絶佳方法。然而想要在香港做書蟲，卻又挺有難度的！

不知道各位有沒有閱讀的習慣呢？所謂開卷有益，看書可以豐富我們的知識量，更可以增強我們的記憶力、改善睡眠質素，而且也是一個娛樂自己的絶佳方法。然而想要在香港做書蟲，卻又挺有難度的！ 畢竟在香港這種寸金尺土的地方，並不是每家每戶都有地方能擺放實體書；而用手機、平板看電子書，看一段時間就很易眼累、分心，那又怎麼可能認真看書呢？如果各位都遇上這種情況，那麼電子書閱讀器或者就能解決你的問題啦！ 因為擁有它就等於擁有一個偌大書庫、螢幕仿紙不傷眼，而且愈出愈多新功能提升我們的使用體驗，有助我們專注於閱讀。 而 7 月即將舉行書展，如果各位想重拾看書的樂趣，現在正是時候找出一部適合的電子書閱讀器，待書展時看看有沒有優惠價啦！所以這次我們找了數部電子書閱讀器與各位分享，快來看看有沒有你喜歡的吧！



電子書閱讀器基本技術 電子書閱讀器與手機、平板的最大分別，在於它使用了 e-ink 墨水屏。看上去螢幕會像紙的質感，而且它與實體書相似，都是依靠環境光反射來顯示畫面，相比起需要用比環境光更光的背光來顯示畫面的手機螢幕，墨水屏對眼睛造成的負擔會少很多，長期看書也不會眼累、傷眼。 而正因為墨水屏依靠環境光顯示畫面的特性，當周遭沒有光源時我們便看不到它的內容，所以現時許多 Reader (電子書閱讀器) 都會加入前光結構來解決這個問題。效果和開枱燈看書相似，同樣是利用反射光顯示畫面內容，所以仍然沒有手機背光那麼傷眼。 同時較為高級的機型還會在前光中加入色溫調節功能，調校適合的色溫在夜間還有助我們的睡眠效果。不過 Reader 開前光後，螢幕看上去亮度不一的情況並非罕有，所以最好先了解一下想買的型號在其他用家身上有沒有出現過這種問題、嚴不嚴重等，以免後悔。 墨水屏會用解像度及 PPI 來表示清晰度，然而礙於 E-ink 的技術使然，它的畫質仍不比 LCD、OLED 這種螢幕好，最高也只有 300PPI。而且它的螢幕更新率也較低，畫面轉換時極易出現殘影，所以只適合顯示靜態的內容。這明顯是一種缺點，不過正因為用於上網、看影片會造成的極大不便，反而可減少我們用它做其他事情的念頭，更為專注於閱讀上。 另外墨水屏本身的技術只能呈現黑白畫面，但現在已推出了全新的彩色墨水屏，如果喜歡看彩色書的話，用使用彩色墨水屏的機型就不會影響閱讀體驗了。



機身及螢幕設計 螢幕表面也有分「純平」、「非純平」的設計。純平指的是在螢幕之上加上玻璃蓋板，這會影響透光率，令顯示效果變差，但外觀的一體性會高上不少，且能起到保護螢幕的功效。 而非純平就會直接外露相對脆弱的墨水屏，螢幕和邊框更會形成縫隙，很容易堆積塵埃，但正因為沒有了蓋板的影響，反光散射更少的狀態下，顯示效果會更加好，所以仍受到很多追求顯示質素的用家追捧。所以兩者各有優缺點，需要各位想清楚自己重視的是甚麼了。



封閉式、開放式系統 Reader 的系統也會明顯影響我們的使用體驗。部分廠商會為 Reader 開發自家的封閉式系統，用來看自家電子書城內的書時，顯示格式會完美適配，而且功能簡單易用，也更為穩定。然而這也導致我們只能使用它已有的功能，不能在 Reader 上使用其他電子書城，有些機型就連上網功能也沒有。 而部分讀者則喜歡用好幾個電子書城找書、買書，甚至直接上網看網絡小說，所以現時也有一些使用 Android、又稱開放式系統的 Reader 出現。它們能透過 Android 的 Play Store 下載更多應用程式，各種電子書城也能下載，沒有了使用限制，且應用層面上更不止閱讀這一功能。 然而 Reader 的性能仍然比手機差，想要使用各種應用時可能會運行得很慢，同時那些應用也是為手機、平板而設，在 Reader 上使用體驗也可能會更差。尤其是額外下載的電子書城 App 或是其他閱讀 App，一般也不會比專為該 Reader 而設的自帶閱讀 App 好呢！ 以上都是比較重要的技術，還有一些是因應用家需求而存在的額外功能，各位也可以根據自己的需求，在接下來提及的 Reader 中找到合適的機型。



$1,000 元以下有甚麼閱讀器選擇？ 因為 Reader 已推出多年，許多讀者都覺得會有很便宜的 Reader 可以用來看書，但實際上以香港市面上能找到的全新機來看，其實並沒有太多便宜的選擇。 在Price.com的報價頁內，確實能找到 $500 以下的機型，但仔細看就會發現它們其實都是舊機型的二手或展示機，即使把預算提高至 $1,000，能找到也是推出多年的舊款機型，只是未有開封的新機罷了。 我們以 $700 左右，性能較好的 Amazon Kindle Paperwhite 4 為例，就會發現 $1,000 以下機型多數會有的常見問題： 前光未包含暖光調節；

螢幕大小為 6 吋或更小，看漫畫或 PDF 會較辛苦；

電子書格式有限制，Paperwhite 4 不支援常見的 epub 格式；

性能較差、運行速度慢；

仍在使用 Micro-USB 插口 所以 $1,000 以下，只有最低配置的 Kindle Paperwhite 5 較好，有 6.8 吋螢幕、USB-C 插口、暖光等，但仍不支援 epub： 若想要 $500 以下，只能到內地購物平台找，但清晰度、手感也很差，只能說可以用來看書。 最後，上述的全部只有水貨機，沒有原廠保養。



$2,000 價位彩色閱讀器 想要有更多功能、保養的話，建議各位多加 $1,000，這些 $2,000 左右的 Reader 已經使用了彩色墨水屏、功能上也會更多、更好。我們便找了 4 款 7 吋左右的 Reader，包括 Readmoo Mooink Plus 2C、Rakuten Kobo Libra Colour、MobiScribe WAVE K3 Color，以及 ONYX BOOX Go Color 7：



10 吋或以上旗艦型號 7 吋大小的 Reader 用來看書已經十分足夠，不過想要看字多一點的美漫、PDF 等，或者經常會用 Reader 當筆記簿字寫的話，還是選擇再大一點的 Reader 更好，這裏也有一些推介。



然而愈大的機型自然會愈重，所以各位也要注意自己對重量有沒有明顯的追求。另外上面推介的 BOOX Tab Ultra C Pro 價格為 $5,500，若各位想要便宜一點的話，則可考慮黑白機，價錢則在 $3,000 上下浮動：

電子書閱讀器該怎麼選？ 單從上述推介的產品就可看到，Reader 其實也有很多類型選擇，所以入手時需考慮的要點也挺多，各位可從自己的根本要求入手。 例如只需要用來看純文字內容，其實最為便宜的黑白機型也確實足夠使用；而想要看彩色漫畫、書籍的話，較貴的 7 吋彩色機就能使我們有更好的閱讀體驗了；若然你們需要看文件、做筆記，那麼 10 吋或以上的型號就更為適合你了。



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