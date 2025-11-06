熱門搜尋:
林作 壽司郎 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-11-06 13:00:00

FUJIFILM instax mini Link應用程式升級　加入超級瑪利歐元素

分享：
FUJIFILM instax mini Link for Nintendo Switch應用程式帶來兩大新功能。

FUJIFILM instax mini Link for Nintendo Switch應用程式帶來兩大新功能。

富士「instax mini Link for Nintendo Switch」智能手機應用程式加入兩個全新功能，當中包括instax AiR Studio與Click to Collage，這款App免費下載，並相容所有instax mini Link智能相片打印機，並支援Nintendo Switch及Switch 2。

FUJIFILM instax mini Link for Nintendo Switch可在相片中加入瑪利歐元素。 instax mini Link 3「Super Mario 問號磚」矽膠保護套造型精美。 利用instax mini Link 3智能手機打印機可打印有瑪利歐的即影即有相片。

融入瑪利歐元素

App內的instax AiR Studio新增「Mushroom Kingdom（蘑菇王國）」模組，可加入瑪利歐元素自由拼貼與創作，打造個人化的AR作品。另外Click to Collage連拍拼貼功能，每隔3秒自動捕捉一張，合共6張影像，重現照相亭體驗。同時可加入來自瑪利歐世界的角色、道具等素材。

另外亦可將瑪利歐角色相框與貼紙加入以Nintendo Switch系統擷取功能取得的螢幕截圖，截圖可無線傳送至智能手機，並打印到instax mini即影即有菲林上。

adblk5

問號磚保護套特別套裝

配合App更新推出，FUJIFILM同步帶來特別套裝，內含instax mini Link 3智能手機打印機及「Super Mario 問號磚」矽膠保護套，鮮黃色保護套一邊印上問號及拳頭，另一邊為大頭瑪利歐，造型相當可愛，售價$1250，粉絲要有！

追蹤am730 Google News