FUJIFILM instax mini Link應用程式升級　加入超級瑪利歐元素

富士「instax mini Link for Nintendo Switch」智能手機應用程式加入兩個全新功能，當中包括instax AiR Studio與Click to Collage，這款App免費下載，並相容所有instax mini Link智能相片打印機，並支援Nintendo Switch及Switch 2。

融入瑪利歐元素

App內的instax AiR Studio新增「Mushroom Kingdom（蘑菇王國）」模組，可加入瑪利歐元素自由拼貼與創作，打造個人化的AR作品。另外Click to Collage連拍拼貼功能，每隔3秒自動捕捉一張，合共6張影像，重現照相亭體驗。同時可加入來自瑪利歐世界的角色、道具等素材。

另外亦可將瑪利歐角色相框與貼紙加入以Nintendo Switch系統擷取功能取得的螢幕截圖，截圖可無線傳送至智能手機，並打印到instax mini即影即有菲林上。