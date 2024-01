Galaxy S24 Ultra 開箱片流出，鈦金屬灰、鈦金屬黃及鈦金屬紫3色搶先睇(有片）

📦 S24 Ultra Unboxing Leak! see the 3 colors:

- Titanium Yellow

- Titanium Violet

- Titanium Grey

Check out the videos below🔓🎥 #S24Ultra #UnboxingLeak #SamsungUnpacked2024xShopee #Samsung #galaxyS24Ultra #S24Ultra pic.twitter.com/5R2KFvO8x9