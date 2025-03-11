Galaxy S25 Edge將於四月亮相　約7500港元挑戰極致輕薄極限

SAMSUNG Galaxy S25 Edge 將於4月登場，以5.84mm超薄機身、162g輕巧重量，搭載驍龍8 Elite處理器，手機未發表已成為市場焦點。而近日再傳出該機的拍攝效能及售價!

SAMSUNG 將於4月推出全新旗艦手機 Galaxy S25 Edge，該機以超薄設計成為焦點。據了解 Galaxy S25 Edge 採用 6.65吋螢幕，機身重量僅162g，厚度僅5.84mm，成為目前市場上最輕薄的 Snapdragion 8 Elite 旗艦手機。

阱容比前代 ISOCELL 提升33%

至於拍攝效能方面，將搭載 SAMSUNG ISOCELL HP2感光元件，擁有2億像素，支援1/1.3吋光學格式及十六合一像素技術。亮點在於D-VTG（雙豎置傳輸門）技術，大幅提升單像素的滿阱容（FWC），在相同面積下，阱容比前代 ISOCELL 提升33%，這對於手機CMOS的平面尺寸限制至關重要。Galaxy S25 Edge的售價預計約為$7,500港元，與 Galaxy S25+ 相若。該款手機將直接與 Apple 預計於9月推出的超薄機型iPhone 17 Air 競爭。

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