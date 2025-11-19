Google Play年度最佳應用程式及遊戲排行榜　八達通App、Pokemon榜上有名（內附連結）

Google公布Google Play香港2025年度最佳排行榜，今年共有17款得獎作品，涵蓋8款應用程式和9款遊戲，當中包括港人常用的《八達通》、美圖旗下的《RoboNeo》及《Goodnotes》等。
十大最佳App及遊戲
Google Play應用程式及遊戲策略夥伴經理陳曉瑩表示本年獲獎應用程式中，實用與訂閱式的應用程式，以及為AI驅動的創意工具大致各佔半；而獲獎遊戲則以採用知名IP、支援跨裝置和具社群功能的遊戲為主。
年度最佳應用程式
Adobe Firefly: 生成式 AI
年度最佳生活幫手應用程式
八達通
年度最具潛力應用程式
RoboNeo
年度最具娛樂性應用程式
可靈AI：AI 圖片與影片製作
年度最佳自我提升應用程式
普拉提運動 - 居家運動健身
年度最佳大螢幕應用程式
Goodnotes: Notes, docs, PDF
年度最佳穿戴裝置應用程式
Flo月經週期及排卵期追蹤器、懷孕日曆、備孕助手
年度最佳跨裝置應用程式
Luminar: 照片編輯器
年度最佳遊戲
SD高達 G世代 永恆
年度最佳跨裝置遊戲
迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm
年度最佳多人對戰遊戲
Delta Force
年度最佳休閒遊戲
Pokémon TCG Pocket
年度最佳獨立製作遊戲
哥布林也想談戀愛
年度最佳劇情遊戲
Once Human
年度最佳持續影響力遊戲
寒霜啟示錄
年度最佳Play Pass遊戲
DREDGE
年度最佳 Google Play Games（PC 版）遊戲
君主之旅
課金訂閱成趨勢
Google歸納出本地應用的使用趨勢，第一是港人樂於為效率與生活質素而選擇付費訂閱優質服務。例如「年度最佳生活幫手應用程式」的《八達通》，無縫整合了本地交通及零售支付，甚至開拓海外跨境支付功能，以及可以進行叫車、買票等旅遊功能，期望未來可擴展至更多地區。同時八達通亦強調保障用戶交易安全最重要，採用Google Play Integrity API技術有效防範欺詐、機械人程式、作弊及資料竊取等濫用行為的威脅，每次更新亦會在反覆測試，確保沒問題才上線。
另外筆記App《Goodnotes: Notes, docs, PDF》獲「年度最佳大螢幕應用程式」、《Flo月經週期及排卵期追蹤器、懷孕日曆、備孕助手》亦獲「年度最佳穿戴裝置應用程式」、而《普拉提運動-居家運動健身》獲「年度最佳自我提升應用程式」。
AI革新應用成風潮
生成式AI令內容創作變得普及，今年有「年度最佳跨裝置應用程式」《Luminar:照片編輯器》這類具備AI優化功能的工具之外，亦有「年度最佳應用程式」《Adobe Firefly:生成式AI》、「年度最具娛樂性應用程式」《可靈AI：AI圖片與影片製作》及「年度最具潛力應用程式」《RoboNeo》。
《Adobe Firefly:生成式AI》及《RoboNeo》除了運用自家技術外，亦採用了包括Google的Veo在內的合作夥伴AI模型，協助用戶創作及編輯影片、圖像和音訊。
經典IP遊戲人氣高企
經典IP對本地玩家而言魅力依舊，今年「年度最佳遊戲」由《SD高達G世代永恆》奪得，以精美畫風、忠於原著的沉浸式動畫劇情，和具有策略深度的回合制模擬戰鬥，獲得廣大玩家喜愛。另一款風靡全球的寶可夢《Pokémon TCG Pocket》，以創新的卡牌玩法獲得「年度最佳休閒遊戲」。
今年推出PC版本的「Google Play遊戲」，可以在電腦上體驗手機遊戲，今年多款得獎遊戲均支援跨裝置及平台遊玩，包括「年度最佳跨裝置遊戲」的《迪士尼無限飛車-Disney Speedstorm》、「年度最佳多人對戰遊戲」《Delta Force》、「年度最佳劇情遊戲」《Once Human》以及「年度最佳持續影響力」《寒霜啟示錄》，均支援在Google Play Games（PC版）上無縫切換及遊玩。