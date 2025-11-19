Google Play年度最佳應用程式及遊戲排行榜　八達通App、Pokemon榜上有名（內附連結）

Google香港公布Google Play 2025年度最佳應用程式及遊戲排行榜。

Google公布Google Play香港2025年度最佳排行榜，今年共有17款得獎作品，涵蓋8款應用程式和9款遊戲，當中包括港人常用的《八達通》、美圖旗下的《RoboNeo》及《Goodnotes》等。

課金訂閱成趨勢 Google歸納出本地應用的使用趨勢，第一是港人樂於為效率與生活質素而選擇付費訂閱優質服務。例如「年度最佳生活幫手應用程式」的《八達通》，無縫整合了本地交通及零售支付，甚至開拓海外跨境支付功能，以及可以進行叫車、買票等旅遊功能，期望未來可擴展至更多地區。同時八達通亦強調保障用戶交易安全最重要，採用Google Play Integrity API技術有效防範欺詐、機械人程式、作弊及資料竊取等濫用行為的威脅，每次更新亦會在反覆測試，確保沒問題才上線。 另外筆記App《Goodnotes: Notes, docs, PDF》獲「年度最佳大螢幕應用程式」、《Flo月經週期及排卵期追蹤器、懷孕日曆、備孕助手》亦獲「年度最佳穿戴裝置應用程式」、而《普拉提運動-居家運動健身》獲「年度最佳自我提升應用程式」。

AI革新應用成風潮 生成式AI令內容創作變得普及，今年有「年度最佳跨裝置應用程式」《Luminar:照片編輯器》這類具備AI優化功能的工具之外，亦有「年度最佳應用程式」《Adobe Firefly:生成式AI》、「年度最具娛樂性應用程式」《可靈AI：AI圖片與影片製作》及「年度最具潛力應用程式」《RoboNeo》。 《Adobe Firefly:生成式AI》及《RoboNeo》除了運用自家技術外，亦採用了包括Google的Veo在內的合作夥伴AI模型，協助用戶創作及編輯影片、圖像和音訊。



Google Play遊戲現已可在PC上玩手遊。