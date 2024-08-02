HKT固網寬頻率先全面符合F5G-A標準 林國誠：足夠應付AI場景 CSL Mobile旗下門市升級AI Store 冀成最大AI服務營運商

(左起)香港電訊網絡規劃及營運主管鄺偉銓Ricky、香港電訊個人業務行政總裁林國誠Bruce及歐洲電信標準協會ETSI ISG F5G副主席Dr. Marcus Brunner。

香港電訊HKT宣布，其固網寬頻已全面符合由歐洲電信標準協會(ETSI)制定的第五代固網進階版(Fifth Generation Fixed Network Advanced，簡稱F5G-A)標準，亦是全港首個符合F5G-A六項要求。香港電訊個人業務行政總裁林國誠Bruce於發布會活動上表示，HKT固網寛頻技術的重大突破，意味家庭、企業和公共服務日後可享受更快速和可靠的網絡連接體驗，更能充份利用支援AI功能的新款電子產品。 此外，隨著AI應用愈趨普及，為裝備客戶迎接AI科技的新時代，Bruce同時又宣布CSL Mobile將旗下53間1O1O Centre及csl. 專門店，全面升級為「AI Store」，匯集逾百款支援Al的電子產品，透過店內AI專員的講解，配合旗下以AI生成的Aisha充當教育專員，吸引眾親身體驗最新科技。

香港電訊擁有全面的固網及流動網絡，當客戶外出時，可利用1O1O及csl. 網絡享受5G流動通訊的便利；而客戶在家中，以手機連接NETVIGATOR網上行家居寬頻，配合Wi-Fi 7路由器，上下載速度可高達3Gbps，手機上網速度可即時提升高達5倍，能更充份利用最新手機或裝置的性能。除了應付如影片上下載、以AI生成圖片或高清影片等高頻寬需求的應用。 活動上香港電訊網絡規劃及營運主管鄺偉銓Ricky也概述了如何符合F5G-A的6項要求，同時又邀請歐洲電信標準協會ETSI ISG F5G副主席Marcus Brunner，向傳媒介紹該項標準。 F5G-A六大要求如下： 增強型光纖寬帶(Enhanced Fibre Broadband - eFBB)：電訊商透過升級基礎設施，如採納50G PON技術或Wi-Fi 7，提供更高頻寬，滿足用戶各種不同需求。 保證可靠體驗(Guaranteed Reliable Experience - GRE)：將訊息處理技術融入網絡運營，讓網絡實現自動故障預測及偵測、大數據網絡分析和網絡故障自動切換與回復等，確保網絡服務在不同應用場景的持續性，如於高峰時段確保關鍵服務有效運作。 全光纖連接(Full Fibre Connection - FFC)：以廣泛的光纖或升級現有基礎設施，讓網絡接駁至更多家居及企業，連接更多不同設備；而香港電訊的光纖網絡總長度超過250萬公里，足以環繞地球超過60周。 綠色敏捷全光網絡(Green Agile Optical-Network - GAO)：優化網絡設計以達到節能效果，包括使用節能硬件、減少不必要的設備和採取節能措施等。根據ETSI的數據，以無源光纖網絡取代舊有銅線網絡，可節能超過50%。 實時韌性聯接(Real-Time Resilient Link - RRL)：電訊商能在廣泛地區內，提供極低時延連接，滿足如雲端VR或AR等沉浸式互動及企業數碼化的需要，尤其網絡的時延要求降至1毫秒，其中香港電訊50G PON網絡的單向時延達到低至0.8毫秒。 光感知與可視化(Optical Sensing and Visualization - OSV)：部署光學感測器以收集有關網絡性能、流量模式和潛在問題的數據，並根據數據預測及防範潛在事故。