HONOR元朗體驗店開幕優惠　$1搶藍牙耳機、$388買HONOR X8a 5G手機

HONOR第二間香港體驗店在元朗形點二期（YOHO MALL II）開幕。

HONOR第二間香港體驗店在元朗形點二期（YOHO MALL II）現已開幕，由即日起至2月28日，推出元朗體驗店「新春開幕三重賞」，多款智能產品每日以超抵優惠價發售；可以$1超值價購買HONOR CHOICE Earbuds X5 藍牙耳機；以正價購買店內任何一款平板、手機或電腦，即可贏取HONOR神秘禮品一份，開幕活動共送出價值高達$13萬的豐富禮品。

限量優惠價兼大送禮物 新店一連17天提供多項商品優惠，每天不同而且限量發售，包括以$1超值價購入HONOR CHOICE Earbuds X5藍牙耳機，建議零售價為$269，每日限量5對。其他優惠包括2月15及16日限定的HONOR X8a 5G手機，原價$1799現$388可入手，每日限量10部；還有$28買原價$269的HONOR CHOlCE Earbuds X7 Lite耳機等。

除了優惠活動外，HONOR元朗體驗店更有HONOR神秘禮品大放送活動，將送出150份HONOR智能產品及生活用品，當中包括HONOR X8a 5G智能手機、HONOR Earbuds 2 Lite、耳機及行動電源等。由即日起至2月28日，顧客凡以正價購買元朗體驗店內任何HONOR平板、智能手機或電腦，即可贏取神秘禮品一份，名額150名。 HONOR體驗店

地址： 元朗朗日路8號YOHO MALL II (形點II) 1樓A165-167號

營業時間：11am-9pm