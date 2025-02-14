熱門搜尋:
情人節2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-02-14 15:00:00

HONOR元朗體驗店開幕優惠　$1搶藍牙耳機、$388買HONOR X8a 5G手機

分享：
HONOR第二間香港體驗店在元朗形點二期（YOHO MALL II）開幕。

HONOR第二間香港體驗店在元朗形點二期（YOHO MALL II）開幕。

adblk5

HONOR第二間香港體驗店在元朗形點二期（YOHO MALL II）現已開幕，由即日起至2月28日，推出元朗體驗店「新春開幕三重賞」，多款智能產品每日以超抵優惠價發售；可以$1超值價購買HONOR CHOICE Earbuds X5 藍牙耳機；以正價購買店內任何一款平板、手機或電腦，即可贏取HONOR神秘禮品一份，開幕活動共送出價值高達$13萬的豐富禮品。

HONOR體驗店有齊各新產品、旗艦手機及耳機等發售。

HONOR體驗店有齊各新產品、旗艦手機及耳機等發售。

正價購買HONOR產品即可贏取HONOR禮物。 HONOR元朗體驗店新春開幕三重賞每日優惠。 HONOR元朗體驗店可以$1超值價購入HONOR CHOICE Earbuds X5藍牙耳機。

限量優惠價兼大送禮物

新店一連17天提供多項商品優惠，每天不同而且限量發售，包括以$1超值價購入HONOR CHOICE Earbuds X5藍牙耳機，建議零售價為$269，每日限量5對。其他優惠包括2月15及16日限定的HONOR X8a 5G手機，原價$1799現$388可入手，每日限量10部；還有$28買原價$269的HONOR CHOlCE Earbuds X7 Lite耳機等。

adblk6

除了優惠活動外，HONOR元朗體驗店更有HONOR神秘禮品大放送活動，將送出150份HONOR智能產品及生活用品，當中包括HONOR X8a 5G智能手機、HONOR Earbuds 2 Lite、耳機及行動電源等。由即日起至2月28日，顧客凡以正價購買元朗體驗店內任何HONOR平板、智能手機或電腦，即可贏取神秘禮品一份，名額150名。

HONOR體驗店
地址： 元朗朗日路8號YOHO MALL II (形點II) 1樓A165-167號 
營業時間：11am-9pm

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能