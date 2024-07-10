HONOR Magic V Flip 國行開箱 超大 4 吋外屏$5,380 起仲送專屬殼

近期街場返貨抵玩摺屏新機不乏優質作品，像 HONOR 以低至 4,999 人民幣（約港幣 $5,370）開售的 Magic V Flip 新作細摺，就具備摺合後 14.89mm 薄機身、兼 4 吋超大外屏等優質設計，本文刊登時街場價亦低至 $5,380 起，價位相當吸引。

開箱國行 1TB 版 HONOR Magic V Flip 香檳粉色款，包裝除提供 Type A to C 數據線與 66W 閃充外，更貼合機身配色附設粉色專屬上下保護殼，相當貼心。外觀上配備 4 吋外屏的 Magic V Flip 相當搶眼，畫面基本佔據機身上半位置；至於 6.8 吋主屏就中規中矩，值得一提的是主屏前鏡頭採用 IMX816 感光元件、並具 50MP 輸出。

即使作為價格較相宜的次旗艦摺屏機，Magic V Flip 的機身完成度仍相當高，裝置摺合後鉸位縫合狀況良好、機身上下半相當緊密，開展時亦基本不察覺主屏摺痕；I/O擴充部份左右揚聲器、收音咪、Type-C 埠及 SIM 卡槽均集中在機身上下兩端。握感部份 Magic V Flip 具摺合後 14.89mm 便攜薄機身、使用主屏時其 75.6mm 寬度、193g 機重則基本與主流大屏手機無異。

這次作為 Magic V Flip 主要賣點之一的 4 吋大型外屏，透過選項介面「摺疊屏專區」可作由操作 App 選取、分頁管理到頁面風格顯示等設定，使用外屏時亦能直接調整螢幕亮度、操作上與主屏沒明顯差別。實試時能透過外屏能正常執行「抖音」等 App，不過現版本韌體尚未支援自選外屏 App，僅能從預設 App 中選擇。

至於 Magic V Flip 主屏表現部份，支援 3,840Hz 高頻 PWM 調光及 P3 色域，帶來舒適而色彩豐富的相片瀏覽體驗；主屏又支援 120Hz 更新率，播放 YouTube 具高速移動畫面影片流暢。在預設護眼模式啟動後，經 Chrome 瀏覽器查看網頁文字，防藍光強度相對「輕手」不過份偏黃。

國行 Magic V Flip 韌體已預載 GMS 元件，實試時只需在「應用程式市場」搜尋關鍵字「google」即可更新 Play Store App，其後再更新 GMS 元件及重啟手機，即可正常登入及使用 Chrome、YouTube 等 Android 工具，相當方便。