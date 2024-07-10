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科技
2024-07-10 10:00:00

HONOR Magic V Flip 國行開箱 超大 4 吋外屏$5,380 起仲送專屬殼

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HONOR Magic V Flip 國行開箱 超大 4 吋外屏$5,380 起仲送專屬殼

HONOR Magic V Flip 國行開箱 超大 4 吋外屏$5,380 起仲送專屬殼

近期街場返貨抵玩摺屏新機不乏優質作品，像 HONOR 以低至 4,999 人民幣（約港幣 $5,370）開售的 Magic V Flip 新作細摺，就具備摺合後 14.89mm 薄機身、兼 4 吋超大外屏等優質設計，本文刊登時街場價亦低至 $5,380 起，價位相當吸引。

開箱國行 1TB 版 HONOR Magic V Flip 香檳粉色款，包裝除提供 Type A to C 數據線與 66W 閃充外，更貼合機身配色附設粉色專屬上下保護殼，相當貼心。外觀上配備 4 吋外屏的 Magic V Flip 相當搶眼，畫面基本佔據機身上半位置；至於 6.8 吋主屏就中規中矩，值得一提的是主屏前鏡頭採用 IMX816 感光元件、並具 50MP 輸出。

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包裝提供（左起）Type A to C 數據線、66W 閃充、粉色專屬保護殼 4 吋外屏擁有 85% 屏佔比，基本佔據機身上半位置 具 87.8% 正面屏佔比的 6.8 吋可摺疊中置開孔屏 香檳粉色款實機相對偏淡 IMX816 前鏡頭具 50MP 輸出

即使作為價格較相宜的次旗艦摺屏機，Magic V Flip 的機身完成度仍相當高，裝置摺合後鉸位縫合狀況良好、機身上下半相當緊密，開展時亦基本不察覺主屏摺痕；I/O擴充部份左右揚聲器、收音咪、Type-C 埠及 SIM 卡槽均集中在機身上下兩端。握感部份 Magic V Flip 具摺合後 14.89mm 便攜薄機身、使用主屏時其 75.6mm 寬度、193g 機重則基本與主流大屏手機無異。

左右揚聲器、收音咪、Type-C 埠及 SIM 卡槽均集中在機身上下兩端 摺合後鉸位縫合狀況良好、機身上下半相當緊密 機身開展時基本不察覺主屏摺痕 兩面 Nano SIM 卡槽 75.6mm 寬度、193g 機重屬常見大屏手機體積

這次作為 Magic V Flip 主要賣點之一的 4 吋大型外屏，透過選項介面「摺疊屏專區」可作由操作 App 選取、分頁管理到頁面風格顯示等設定，使用外屏時亦能直接調整螢幕亮度、操作上與主屏沒明顯差別。實試時能透過外屏能正常執行「抖音」等 App，不過現版本韌體尚未支援自選外屏 App，僅能從預設 App 中選擇。

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外屏可調整亮度顯示，及作正常手機操作 外屏能正常執行「抖音」等 App，但暫時未支援自選其他 App 顯示 預設護眼模式啟動後，防藍光強度相對「輕手」不過份偏黃 OLED 主屏相片瀏覽質素良好 120Hz 更新率影片播放流暢

至於 Magic V Flip 主屏表現部份，支援 3,840Hz 高頻 PWM 調光及 P3 色域，帶來舒適而色彩豐富的相片瀏覽體驗；主屏又支援 120Hz 更新率，播放 YouTube 具高速移動畫面影片流暢。在預設護眼模式啟動後，經 Chrome 瀏覽器查看網頁文字，防藍光強度相對「輕手」不過份偏黃。

國行 Magic V Flip 韌體已預載 GMS 元件，實試時只需在「應用程式市場」搜尋關鍵字「google」即可更新 Play Store App，其後再更新 GMS 元件及重啟手機，即可正常登入及使用 Chrome、YouTube 等 Android 工具，相當方便。

在「應用程式市場」搜尋關鍵字「google」即可更新 Play Store App 成功登入及使用 Chrome、YouTube 等 Android 工具 1TB 機型啟用後約佔用 30.32GB 空間 1TB 機型啟用後約佔用 30.32GB 空間 1TB 機型啟用後約佔用 30.32GB 空間 獨立摺疊屏專區設定、「標準」色彩模式將自動調整 P3 或 sRGB 顯示 獨立摺疊屏專區設定、「標準」色彩模式將自動調整 P3 或 sRGB 顯示 獨立摺疊屏專區設定、「標準」色彩模式將自動調整 P3 或 sRGB 顯示

系統效能方面，配備 Snapdragon 8+ 晶片的 Magic V Flip 效能在中高階裝置水平，《Antutu》儲存測速成績達 UFS 3.x 表現，《GFXBench》Aztec Ruins High Tier 1,440p 測試幀率分別為 33fps（OpenGL）及 43fps（Vulkan），基本能暢順運行大部份主流手遊。

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《Antutu》儲存測速成績達 UFS 3.x 水平 《Antutu》儲存測速成績達 UFS 3.x 水平 《Antutu》儲存測速成績達 UFS 3.x 水平 《GFXBench》Aztec Ruins High Tier 1,440p 測試幀率表現不錯 《GFXBench》Aztec Ruins High Tier 1,440p 測試幀率表現不錯 《GFXBench》Aztec Ruins High Tier 1,440p 測試幀率表現不錯

攝影功能方面，Magic V Flip 配備由 5,000 萬像 F1.9 OIS 主鏡、跟 1,200 萬像廣角微距組成雙攝像模組，而為了遷就大型外屏設計，LED 閃燈就放置於機背下半位置。原生相機介面操作與同廠手機大致相同，AI 拍攝鍵置於頂欄工具列、「專業」及「超級微距」等模式則置於「更多」分頁中。

50MP OIS 主鏡跟 12MP 廣角鏡置於外屏、 LED 閃燈放置於機背下半 專業及超級微距模式置於「更多」分頁中 專業及超級微距模式置於「更多」分頁中 專業及超級微距模式置於「更多」分頁中 0.6x 焦距試拍 1.0x 焦距試拍 2.0x 焦距試拍 10x 焦距試拍 試拍 試拍 試拍

以 HONOR Magic V Flip 試拍相片，可看到主攝像模組擁有良好的鏡頭解析力，原比例查看複雜景物細部，四角邊位成像散失相當輕微；而雖然裝置未具遠攝鏡頭，但其 10x 焦距數碼變焦輸出相片仍具不錯成像清晰度表現。總括而言 Magic V Flip 提供出眾內外屏畫面體驗，配備大部份場合下足夠使用的前代旗艦晶片，使其擁有更具競爭力定價，對想嘗鮮入手細摺用家相當利好。

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本文刊登時已能在街場陸續找到 HONOR Magic V Flip 國行現貨，並返齊香檳粉、山茶白及鳶尾黑三款配色；其中有商號分別以 $5,380（12+256）、$5,880（12+512）、$6,380（12+1TB）價格上架，頂配機型比國內售價 5,999 人民幣（約港幣 $6,450）便宜、256/512 機型與國行價差亦只有數十港元左右，基本不用「食差價」；另外 Jimmy Choo 高定款則以 $7,480（16+1TB）價格開售。查詢：2374 0618（三禾電氣）