HONOR Magic7 Pro免費升級1TB　實試超強AI相機影月亮夜景無敵

HONOR Magic7 Pro 16GB+1TB現時官網售價只需$7699，減足$1300。

HONOR Magic7 Pro推出了約一個月，現正進行特別優惠，即日起至2月28日內購買任何顏色HONOR Magic7 Pro的12GB+512GB版本，即時免費升級，16GB+1TB $7699即可入手，或選擇價值$1299的HONOR Earbuds Open作贈品。真實試用過一段時間，影相真的無可匹敵，無論拍攝人像、風景甚至月亮都輕鬆駕馭，絕對是手機攝影神器。

HONOR Magic7 Pro相機的三鏡系統極為強大。

HONOR Magic7 Pro的賣點可按此重溫發布會報道，今次主力試用相機，三鏡系統為2億像素超清潛望式長焦鏡頭，可作3X光學變焦及100X數碼變焦，1/1.4吋特大畫幅感應器、f/2.6大光圈及OIS光學防手震。另有HONOR超動能鷹眼鏡頭為5000萬像素，1/1.3吋特大畫幅感應器、f/1.4-f/2.0自動調整光圈及OIS光學防手震；以及5000萬像素超廣角鏡頭，可拍122度視角及2.5cm高清微距，f/2.0大光圈。

遠攝最強

手機最強項是遠攝，影月亮可以直接手持拍攝，不經AI修圖，月球表面紋路清晰。在港島東影過對岸郵輪碼頭，夜晚的燈光雖然有點散，不過整體雜訊不算多，經過AI運算增強後，連郵輪上的細節都能還原。在地上拍攝澳門旅遊塔，不需用到100X都可拍到塔頂，質素很有驚喜。

人像風景通殺 人像有Harcourt加持，散景自然人像突出，拍攝動物連羽毛都表現出層次感，色彩亦分別細膩；廣角風景相質素也很不錯，但都有少許變形，微距雖然不是主打，但也很有質感。另一個好玩功能是AI動態抓拍，拍攝高速行走的車輛，或是在移動中拍攝景物都能即時捕捉，晚上使用質素稍差一點，還是日光下使用較理想。

極多影法AI修圖分享 另外還有AI高速鷹眼連拍、舞台模式、流光快門、光影塗鴉等，又內置自然、鮮明及質感3種影像風格，以及14種不同色調的濾鏡，玩法相當多。相片要使用AI修圖亦相當簡單，三數秒可消除路人雜物，效果亦自然不假。所以說單是相機，足以是入手這部機的理由。