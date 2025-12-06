HONOR X80主打超強續航力　配備10000mAh極量電池

HONOR即將推出的X80智慧型手機，近日已通過中國質量認證中心（CQC）的認證，距離正式發布更近一步。認證資料顯示，新機在電池規格上將有顯著提升，預示續航力可能成為其主要賣點。

根據 CQC 資料庫中證書編號為2025010915830460的資訊，HONOR X80將配備一塊高達10,000mAh的可充電鋰離子聚合物電池，並支援5G網絡。與前代X70的8,300mAh電池相比，電池容量有明顯增加，預期能為用戶帶來更持久的動態續航體驗。