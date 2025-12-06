熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-12-06 13:15:00

HONOR X80主打超強續航力　配備10000mAh極量電池

分享：

HONOR X80 電池容量曝光， 10,000mAh 極量電池通過認證 續航力成最大亮點!

HONOR即將推出的X80智慧型手機，近日已通過中國質量認證中心（CQC）的認證，距離正式發布更近一步。認證資料顯示，新機在電池規格上將有顯著提升，預示續航力可能成為其主要賣點。

根據 CQC 資料庫中證書編號為2025010915830460的資訊，HONOR X80將配備一塊高達10,000mAh的可充電鋰離子聚合物電池，並支援5G網絡。與前代X70的8,300mAh電池相比，電池容量有明顯增加，預期能為用戶帶來更持久的動態續航體驗。

HONOR X80 電池容量曝光， 10000mAh 極量電池通過認證 續航力成最大亮點!

遊戲體驗料進一步強化

HONOR X70此前憑藉出色的長續航與堅固機身設計，在市場上獲得正面迴響，並在開售初期取得亮眼的銷售表現。因此，市場對X80的續航表現抱有更高期待。除了電池升級外，外界預期HONOR X80將在性能與遊戲體驗方面進一步強化，延續該系列針對高效能應用的產品定位。

adblk5

目前CQC認證清單中尚未揭露更多關於處理器、相機或螢幕等詳細規格。然而，隨着認證程序的推進，預計不久後將有更多產品細節與功能資訊陸續曝光。市場關注焦點之一在於，X80能否在核心晶片等參數上同樣具備競爭力，以承接前代機型的市場熱度。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

HONOR Magic8 Pro實試2億像素AI夜神鏡頭。 HONOR Magic8 Pro沿用上代設計語言，辨識度高。 HONOR Magic8 Pro（右）與Magic 7 Pro（左）比較。 HONOR Magic8 Pro（前）鏡頭模組稍大。 HONOR Magic8 Pro（前）多了一個快捷鍵。 HONOR Magic8 Pro採用圓邊框架，厚8.32mm。 HONOR Magic8 Pro繼續採用微曲屏幕。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 