HONOR X80主打超強續航力　配備10000mAh極量電池

HONOR即將推出的X80智慧型手機，近日已通過中國質量認證中心（CQC）的認證，距離正式發布更近一步。認證資料顯示，新機在電池規格上將有顯著提升，預示續航力可能成為其主要賣點。
根據 CQC 資料庫中證書編號為2025010915830460的資訊，HONOR X80將配備一塊高達10,000mAh的可充電鋰離子聚合物電池，並支援5G網絡。與前代X70的8,300mAh電池相比，電池容量有明顯增加，預期能為用戶帶來更持久的動態續航體驗。
遊戲體驗料進一步強化
HONOR X70此前憑藉出色的長續航與堅固機身設計，在市場上獲得正面迴響，並在開售初期取得亮眼的銷售表現。因此，市場對X80的續航表現抱有更高期待。除了電池升級外，外界預期HONOR X80將在性能與遊戲體驗方面進一步強化，延續該系列針對高效能應用的產品定位。
目前CQC認證清單中尚未揭露更多關於處理器、相機或螢幕等詳細規格。然而，隨着認證程序的推進，預計不久後將有更多產品細節與功能資訊陸續曝光。市場關注焦點之一在於，X80能否在核心晶片等參數上同樣具備競爭力，以承接前代機型的市場熱度。
