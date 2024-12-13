HONOR X9c中階手機實試 防爆抗水粗用一流

如果經常「大頭蝦」爆芒甚至跌爛手機，HONOR X9c就值得入手，以超強防爆防水為賣點，極端耐用。手機備有最大電池容量的續航能力，配置及表現亦相當不俗，建議零售價只需$2,699，性價比相當高。
防爆抗水升級
HONOR X9c有「瑞士SGS五星全機抗跌認證」及「太極緩震架構」，加上強化玻璃防摔屏幕，能抵禦高達2米跌落。業界首創的全包圍貝茲曲面屏幕全面覆蓋，防止屏幕遭刮花和衝擊，保護手機邊角免受撞擊。手機外殼的緩衝氣囊保護殼為第二代緩衝結構，抗摔能力提升，堅硬耐用程度較上代大幅提升166%。試過用士巴拿、螺絲批粗暴擊打屏幕都仍然絲毫無損，絕無誇張。
配備創新的超密封3層防水結構，獲IP65M抗水防塵認證，不僅能抵抗濺水，更能在25cm深的水中浸泡長達5分鐘後仍能運作如常。還支援濕手觸控，即使雙手濕滑或油膩亦可使用，並在極端氣溫-30°C至55°C的溫度範圍內仍能穩定運作。
續航超長支援快充
智能手機搭載6600mAh第二代青海湖電池，為目前市場上最大的電池容量，充電後，可支援長達48.4小時連續音樂串流和25.8小時網上影片無間斷播放。電池具備裝甲級保護塗層和安全塗層，配合電源管理系統，提升電池的耐用程度，並支援66W有線HONOR SuperCharge快速充電技術。
畫面鏡頭配置佳
配備6.78吋護眼AMOLED屏幕，提供120Hz高刷新率，峰值亮度達4,000nits，畫面清晰銳利。內置多項領先護眼科技，如3840Hz安全PWM調光、晝夜顯示和動態調光等，舒緩雙眼疲勞。
攝影方面配備1.08億像素超感光鏡頭和1/1.67吋超大感光元件，提供3倍無損變焦和3種獨特的人像模式，亦有可拍攝高速動態的抓拍，以及HONOR AI運動感應、AI圖片移除等AI攝影功能。試拍遠攝及夜景，影出來的效果不失禮，AI執相亦算準確快捷。
HONOR X9c現已有售，12GB + 256GB建議零售價$2,699，具備典雅紫、典雅黑和天海青3種配色。查詢：3610 8888