HONOR X9c中階手機實試 防爆抗水粗用一流

如果經常「大頭蝦」爆芒甚至跌爛手機，HONOR X9c就值得入手，以超強防爆防水為賣點，極端耐用。手機備有最大電池容量的續航能力，配置及表現亦相當不俗，建議零售價只需$2,699，性價比相當高。

防爆抗水升級

HONOR X9c有「瑞士SGS五星全機抗跌認證」及「太極緩震架構」，加上強化玻璃防摔屏幕，能抵禦高達2米跌落。業界首創的全包圍貝茲曲面屏幕全面覆蓋，防止屏幕遭刮花和衝擊，保護手機邊角免受撞擊。手機外殼的緩衝氣囊保護殼為第二代緩衝結構，抗摔能力提升，堅硬耐用程度較上代大幅提升166%。試過用士巴拿、螺絲批粗暴擊打屏幕都仍然絲毫無損，絕無誇張。