HRTech丨Deel市調報告顯示 搶人才壓力紓緩 八成香港大型企業對人力市場感樂觀 Karen Ng：企業轉攻留人才 HR關注AI應用

Deel亞洲區主管Karen Ng(左)與Deel北亞銷售經理廖紫華。

人力資源管理平台Deel發布新一年度《香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查》報告，以了解本地企業決策者對整體人力資源格局的看法。有別於去年聚焦中小企，今年報告重點轉而訪問在大型企業(擁有超過1,000名員工)的決策者，就包括吸引和保留人才、管理全球團隊的挑戰以及人工智能在人力資源管理上的應用情況等，理解他們對人力資源的看法。 Deel亞洲主管Karen Ng指出，大型企業對整個人才市場變得更加樂觀。「我們相信這有賴於決策者更願意透過跨國招聘模式來吸引人才所致，此外人工智能是各行各業所關注的議題，然而成本削減措施並未因此而增加，企業更多是轉向更具策略性的工作安排。」她認為展望下半年，企業將更積極透過建立內部文化和提供豐富的職業發展機會，來吸引和保留人才。

吸引和保留人才 鑑於香港的國際性地位，香港大型企業決策者對本地人才市場感到樂觀。今年「搶人才」的壓力顯著下降，這可能是由於跨國招聘和政府政策的協助下所帶來的正面影響。現時，決策者更把重心放在保留人才及建立企業文化上。 83% 受訪者對香港的人才市場感到樂觀，主要因為以下三大因素： （一）香港作為國際樞紐的地位使其保持吸引力 （二）深明利用科技平台來開拓全球人才庫的可行性 （三）香港具有其他市場無可比擬的獨特機遇 86% 人力資源從業員基於香港政府所推出的人才政策而對整體人才市場持樂觀態度，可見有關政策初見成效。



24% 受訪者視「尋找合適的人才」為今年最大的人力資源挑戰，比去年下降了 22% 。其次是管理職場文化( 20%) ，以及令 Z 世代員工融入團隊( 17%) 。



雖然尋找合適的人才仍然是最大的挑戰，但其壓力有所下降。主要原因有可能是因為絕大部份( 94%) 的企業決策者願意在香港以外的地方進行招聘，務求為其企業尋找最佳人才，此比例更高於去 年的 85% 。高級管理階層( C 級行政人員)、初創企業決策者和從事科技業的決策者對跨國招聘模式更表示 100% 完全支持。

全球團隊管理 企業正積極透過自動化來降低成本，但沒有因此而計劃削減工資或團隊。這結果顯示出隨著人工智能科技的應用，團隊職能將會重新洗牌，轉向更具策略性或專業性的工作。 計劃實施成本削減措施的決策者比例從去 年的 73%， 下降至今年 69% 。



在他們計劃採取的成本削減措施中， 70% 正在考慮利用人工智能等技術實現部分業務流程自動化。



值得留意的是，只有一小部分受訪的決策者考慮減薪( 26%) 或裁員( 34%) 。由此可見，本地大型企業並沒有因為人工智能等科技的應用而取代人才，而是希望實現流程自動化以提高生產力，使人才能夠專注於更具策略性或專業性的工作。

在全球團隊管理上，他們表示最大的挑戰分別在合規性和支薪程序上，其中合規性為他們一大痛點，包括確保遵守當地稅收、勞工法、數據法和法規(27%)；確保及時準確地處理不同貨幣/匯率的支薪程序(22%)；報告和數據管理(20%)。