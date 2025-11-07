HUAWEI FreeBuds 7i藍牙耳機$599 有齊AI降噪骨傳導咪系統

華為最新款耳機HUAWEI FreeBuds 7i，以簡約色系及流線型設計，同時搭載不少全新功能及降噪技術，卻只售$599親民價，性價比高。

高清空間音頻

通話方面採用結合骨傳導咪高鋒的4咪系統，可精準拾取人聲，同時有效隔絕環境噪音。AI通話降噪技術全面升級，即使在高達90dB的嘈雜環境中，亦能清晰傳遞通話內容。

音質方面，內置11mm四磁鐵動圈單元，支援Hi-Res Audio無損音樂，呈現人聲清晰、細節豐富、層次分明的聆聽體驗。支援頭部追蹤空間音頻技術，帶來360°環繞式沉浸音樂，更具備獨立空間音頻計算能力。不限制於裝置及音源，即使用iPhone或Android手機，在主流影音平台上均可呈現立體音效。