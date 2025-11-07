HUAWEI FreeBuds 7i藍牙耳機$599 有齊AI降噪骨傳導咪系統

華為最新款耳機HUAWEI FreeBuds 7i，以簡約色系及流線型設計，同時搭載不少全新功能及降噪技術，卻只售$599親民價，性價比高。
HUAWEI FreeBuds 7i帶來不少變化，充電盒變成圓形，採用入耳式設計，並附上4種尺寸耳塞。耳柄上刪走品牌字樣，外形更為簡約。
超強降噪表現
耳機以降噪作為重點，搭載智能動態降噪4.0技術，整合8mm超大導氣腔及3顆高性能聲學咪高鋒，透過智能算法實時計算並發出反相聲波，抵消外界噪音。降噪響應速度少於0.5秒，全頻段平均降噪深度達28dB，系統時延較上代減少50%，降噪表現提升。
高清空間音頻
通話方面採用結合骨傳導咪高鋒的4咪系統，可精準拾取人聲，同時有效隔絕環境噪音。AI通話降噪技術全面升級，即使在高達90dB的嘈雜環境中，亦能清晰傳遞通話內容。
音質方面，內置11mm四磁鐵動圈單元，支援Hi-Res Audio無損音樂，呈現人聲清晰、細節豐富、層次分明的聆聽體驗。支援頭部追蹤空間音頻技術，帶來360°環繞式沉浸音樂，更具備獨立空間音頻計算能力。不限制於裝置及音源，即使用iPhone或Android手機，在主流影音平台上均可呈現立體音效。
耳機柄上可作長按、滑動等手勢控制，配合華為手機更可使用點頭接聽搖頭拒接等延伸功能。備有IP54抗水防塵，圓形的充電盒續航力長達35小時，快充10分鐘可以額外播放4小時。
HUAWEI FreeBuds 7i將於11月20日起於指定零售商正式發售，備有櫻語粉、貝母白、深空灰3款配色，建議零售價為$599。
查詢：8128 8810