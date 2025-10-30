HUAWEI MatePad 12 X平板正式發布　$4199輕薄柔光屏兼送鍵盤

華為今日發布兩款全新HUAWEI MatePad型號，除了早前曾介紹過的入門版HUAWEI MatePad 11.5，亦有纖薄全能的HUAWEI MatePad 12 X 2025。以輕巧設計、不反光的柔光護眼屏及搭載PC級生產力及專業創作工具為賣點，連鍵盤只售$4199確實抵用。

555g輕薄機身

發布會請來陳自瑤分享HUAWEI MatePad 12 X的使用心得，她大讚平板輕巧方便，適合將劇本、文件等放入平板內閱讀工作，同時欣賞平板無反光的屏幕。採用全金屬一體成型無縫工藝，業界首創的幻彩珠光工藝，將天然雲母粉加工，讓啞色的機身都可隨光影靈動變幻。12吋屏幕的機身重量僅555g，厚度只有5.9mm，輕鬆便攜。

12吋PaperMatte柔光屏為納米級紋理設計，視覺上幾乎全不反光，而且色彩鮮艷清晰。降低60%屏幕反射率8及消除99%干擾光，獲SGS低視覺疲勞2.0金標認證及TUV Rheinland低藍光、無閃爍認證。提供2.8K超高解像度，峰值亮度達1000 nits，支援30-144 Hz自適應刷新率，畫面絲滑暢順。