HUAWEI MatePad 12 X平板正式發布　$4199輕薄柔光屏兼送鍵盤

華為今日發布兩款全新HUAWEI MatePad型號，除了早前曾介紹過的入門版HUAWEI MatePad 11.5，亦有纖薄全能的HUAWEI MatePad 12 X 2025。以輕巧設計、不反光的柔光護眼屏及搭載PC級生產力及專業創作工具為賣點，連鍵盤只售$4199確實抵用。
555g輕薄機身
發布會請來陳自瑤分享HUAWEI MatePad 12 X的使用心得，她大讚平板輕巧方便，適合將劇本、文件等放入平板內閱讀工作，同時欣賞平板無反光的屏幕。採用全金屬一體成型無縫工藝，業界首創的幻彩珠光工藝，將天然雲母粉加工，讓啞色的機身都可隨光影靈動變幻。12吋屏幕的機身重量僅555g，厚度只有5.9mm，輕鬆便攜。
12吋PaperMatte柔光屏為納米級紋理設計，視覺上幾乎全不反光，而且色彩鮮艷清晰。降低60%屏幕反射率8及消除99%干擾光，獲SGS低視覺疲勞2.0金標認證及TUV Rheinland低藍光、無閃爍認證。提供2.8K超高解像度，峰值亮度達1000 nits，支援30-144 Hz自適應刷新率，畫面絲滑暢順。
專屬PC級軟件
預載專屬PC級WPS Office，將手提電腦介面和布局帶到平板上，可使用各種文件檔、表格、PPT時，選單欄、工具按鈕的位置與PC端一致。另有自家軟件如HUAWEI Notes、GoPaint專業繪畫軟件等。
平板更附送HUAWEI智能磁吸鍵盤，以及全新HUAWEI M-Pencil Pro，筆頂新增圓環燈效，亦多了按捏筆桿喚出功能表、側旋等功能。
另外亦支援HUAWEI SOUND技術，搭配高低音分頻的6揚聲器設計。配備10100mAh大容量電池，配合 66W HUAWEI SuperCharge快充，充電完成後長達14小時影片播放。
售價及推出日期
HUAWEI MatePad 12 X即日起接受預訂，將於11月20日正式發售。提供草木綠及羽砂白兩款配色，12GB+256GB配置，附送智能磁吸鍵盤，售價$4199。預訂優惠付$300訂金即可當$800使用，亦可以$399換購價值$699的HUAWEI M-Pencil Pro。
另一款HUAWEI MatePad 11.5亦同樣於即日起預訂，11月20日上市。8GB+128GB深空灰色淨機售價$1899，訂金$200當$500使用；8GB+256GB羽砂紫色柔光屏版本連鍵盤售價$2999，兩款機都可以$299換購HUAWEI M-Pencil（第三代）。