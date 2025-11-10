HUAWEI MatePad 12 X穩定性良好　日常使用耐久流暢

華為近日在港發表了兩款全新 MatePad 平板電腦，分別是 MatePad 12 X 2025 及 MatePad 11.5 2025。當中 MatePad 12 X 主打輕薄便攜設計，將成為市場上最吸引的辦公平板電腦之一!

HUAWEI MatePad 12 X 2025 平板電腦以金屬一體成型機身搭配啞光質感背蓋，並推出清新的草木綠色款式，配合鍍金中框設計，整體外觀年輕化且具質感。

未加入指紋辨識功能

雖然機背觸感略帶塑膠感，但輕薄的 5.9mm 厚度與約 555g 的重量，使這款 12 吋平板便攜性出色，即使加上隨附的智能磁吸鍵盤，總重也僅約 883g，攜帶使用依然輕鬆。

機身側面配置了電源鍵、音量鍵與 USB-C 插槽，並設有前置 800 萬像素鏡頭與後置 1,300 萬像素 + 800 萬像素雙鏡頭系統。不過，解鎖方式僅支援密碼及臉部識別，未加入指紋辨識功能，稍嫌可惜。

顯示方面，MatePad 12 X 搭載 12 吋 IPS LCD 螢幕，採用 PaperMatte 防反光技術，能降低 60% 反射率與 99% 干擾光，峰值亮度達 1000 尼特，即使在室外環境下也能清晰閱讀。2800 x 1840 的解析度帶來細膩的文字與影像表現，色彩自然，可視角度廣，144Hz 更新率則提供流暢的畫面體驗，唯快速翻頁時細字略顯模糊，但整體表現仍屬理想。音效方面，內建多聲道喇叭並支援 Huawei Sound 技術，看影片時低音飽滿，聲畫效果出色。