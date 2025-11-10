HUAWEI MatePad 12 X穩定性良好　日常使用耐久流暢

華為近日在港發表了兩款全新 MatePad 平板電腦，分別是 MatePad 12 X 2025 及 MatePad 11.5 2025。當中 MatePad 12 X 主打輕薄便攜設計，將成為市場上最吸引的辦公平板電腦之一!
HUAWEI MatePad 12 X 2025 平板電腦以金屬一體成型機身搭配啞光質感背蓋，並推出清新的草木綠色款式，配合鍍金中框設計，整體外觀年輕化且具質感。
未加入指紋辨識功能
雖然機背觸感略帶塑膠感，但輕薄的 5.9mm 厚度與約 555g 的重量，使這款 12 吋平板便攜性出色，即使加上隨附的智能磁吸鍵盤，總重也僅約 883g，攜帶使用依然輕鬆。
機身側面配置了電源鍵、音量鍵與 USB-C 插槽，並設有前置 800 萬像素鏡頭與後置 1,300 萬像素 + 800 萬像素雙鏡頭系統。不過，解鎖方式僅支援密碼及臉部識別，未加入指紋辨識功能，稍嫌可惜。
顯示方面，MatePad 12 X 搭載 12 吋 IPS LCD 螢幕，採用 PaperMatte 防反光技術，能降低 60% 反射率與 99% 干擾光，峰值亮度達 1000 尼特，即使在室外環境下也能清晰閱讀。2800 x 1840 的解析度帶來細膩的文字與影像表現，色彩自然，可視角度廣，144Hz 更新率則提供流暢的畫面體驗，唯快速翻頁時細字略顯模糊，但整體表現仍屬理想。音效方面，內建多聲道喇叭並支援 Huawei Sound 技術，看影片時低音飽滿，聲畫效果出色。
勝任各項文書處理及商務應用
工作方面 MatePad Pro 12 X 無論平板或鍵盤模式，都支援豐富多工執行如左右分屏、跟懸浮多視窗作業，可勝任各項文書處理及商務應用。
港版 MatePad Pro 12 X 預載HarmonyOS 4.3系統，256GB 儲存容量充足、在《Antutu》儲存測試表現不錯；螢幕選項則支援 P3 色域跟智能 144Hz 更新率。
日常使用 MatePad Pro 12 X 平板，其能簡單安裝GMS 工具，微軟 Swift 鍵盤可選港人常用倉頡、速成輸入法，經類紙面 PaperMatte 屏幕手寫體驗頂級。
電量方面，內建10,100mAh 電池，官方標榜可連續播放本地影片達 14 小時，續航力充足。硬件配置則採用 Kirin T90A 八核心處理器、Maleoon 910 圖像處理晶片、12GB RAM與256GB儲存空間，屬中高階規格。
售價為 $4,199
由跑分成來看，MatePad 12 X 於日常使用流暢，應付主流應用與輕度遊戲游刃有餘。散熱系統採用超薄不鏽鋼 VC 與大面積石墨導熱，長時間高效運作仍能保持低溫，穩定性良好。
總體而言，Huawei MatePad 12 X 結合輕薄設計、優質顯示與實用配件，在便攜性與功能性之間取得良好平衡，適合追求高效移動辦公與娛樂體驗的年輕用戶。
HUAWEI MatePad 12 X 2025 售價為 $4,199 ，即日起於指定零售商接受預訂，並於2025 年 11 月 20 日 正 式 發 售 ； 指 定 零 售 商 包 括 HUAWEI 香 港 網 上 商 店(https://consumer.huawei.com/hk/offer/) 、 HUAWEI 沙 田 新 城 市 廣 場 體 驗 店 、HUAWEI 九龍灣德福廣場體驗店、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK及 HKTVmall 授權專賣店 （排名不分先後）。
文章獲Mobile Magazine授權轉載