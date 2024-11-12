Insta360 Ace Pro 2評測　雙AI晶片加持重新定義運動相機（有片）

Insta360 Ace Pro 2：雙AI晶片加持，全面升級的運動相機

Ace Pro 2在外型上最大的變化是鏡頭下方新增了可拆卸式防風罩的收音咪。

外型設計與規格 Ace Pro 2在外型上最大的變化是鏡頭下方新增了可拆卸式防風罩的收音咪。機背螢幕從上代的2.4吋提升到2.5吋，並且可以180度翻轉，方便即時查看拍攝效果。螢幕的解像度和亮度也有顯著提升。



在規格方面，Ace Pro 2採用了新一代1/1.3吋8K感光元件和157度Leica SUMMARIT鏡頭，具備高達13.5級動態範圍，無論在光線充足或昏暗的環境下，都能捕捉更多細節和色彩。此外，雙AI晶片組合（Pro Imaging Chip和5nm AI Chip）提升了畫質和性能，降低畫面雜訊，提升成像質量。

拍攝質素 Ace Pro 2的拍攝質素有了顯著提升，特別是採用了新一代1/1.3吋感光元件，能捕捉更多光線和細節，令畫面色彩更漂亮，細節更豐富。拍攝畫質從上一代的8K 24fps提升到8K 30fps，畫面在不同光線環境下都更加清晰明亮，流暢自然。 收音效果 Ace Pro 2採用了全新收音設計，收音孔自帶可拆式防風罩，有效降低風噪聲。在空曠當風的地方，Ace Pro 2的收音表現依然出色，不需要額外加外置麥克風來收音，減少聲畫不同步的問題。 夜拍質素 在夜拍方面，Ace Pro 2的PureVideo模式最高支援4K 60fps拍攝，畫面更加流暢，雜訊大幅降低，保留更多細節。雙AI晶片組合（Pro Imaging Chip和5nm AI Chip）提升了夜拍能力，令相機在低光環境下反應更快，對焦更準確。



AI亮點精選助手 Ace Pro 2內建「AI亮點精選助手」功能，AI會自動幫你找出影片中最精彩的時刻，省下後製和剪輯的時間。你可以直接在相機上按一下暫停，再到下一個位置開始錄影，兩個鏡頭接在一起，變成同一段影片，然後在Insta360 App下載並發佈到社群媒體。 運動支援與配件 Ace Pro 2為運動攝影愛好者提供了更全面的運動數據記錄功能，支援Garmin、Apple Watch等智能手錶或GPS裝置的數據匯入，將GPS、速度等資料同步呈現在影片中。Ace Pro 2還保留了與Ace Pro一樣的磁性安裝系統，兼容舊款配件，並新增了多種實用配件。 電池續航力 Ace Pro 2的電池容量從上代的1,650mAh提升到1,800mAh，使用4K 60fps HDR模式拍攝30分鐘只用了30%電量。在全新省電模式下，使用1080P 24fps格式可以達到180分鐘拍攝時間，並支援PD有線快充，0-80%只需18分鐘。



Insta360 Ace Pro 2不僅在規格上再度提升，攝影表現也非常出色，軟體功能完善且使用友好，適合不同用家的需求。

總結 Insta360 Ace Pro 2不僅在規格上再度提升，攝影表現也非常出色，軟體功能完善且使用友好，適合不同用家的需求。更多為用家度身訂造的配件，讓Ace Pro 2有更多不同的用法。對於缺乏拍攝經驗的旅行、日常紀錄、Vlog拍攝或運動愛好者來說，Insta360 Ace Pro 2絕對是一款值得入手的運動相機。 Insta360 Ace Pro 2現已開賣，定價為HKD 3,149，雙電池版的暢拍套裝定價為HKD 3,279。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章