Insta360 X4 Air全景相機 165g口袋機身拍攝8K影片

現時由手機至相機裝備都講求輕便，顧名思義Insta360 X4 Air以輕身為最大賣點，只有165g，比起X4及X5都更加輕巧，拍攝時更加輕鬆自在。不過拍攝功能沒有妥協，內置1/1.8”感光元件，雙鏡頭可拍攝8K 30fps全景影片，並支援運動HDR模式提升畫面亮部與暗部，如使用第一人稱單鏡頭模式則可以拍攝4K 60fps影片。

旗艦級全景相機Insta360 X5約半年前推出，今次新產品為X4的升級及輕巧版本，有部分X5的功能卻更加輕盈便攜，而且價錢亦更親民，用作日常Vlog、旅行神器、戶外運動影片拍攝更無負擔。

升級拍攝功能

X4 Air新增InstaFrame模式，可以先拍攝後取景，同時錄製完美構圖、可立即分享的平面影片和完整的全景影片，不用為取景煩惱。新增的扭動拍攝特別方便在進行滑雪等活動時，不須按鍵，左右一扭即可啟動相機。跟X4及X5一樣支援FlowState防震科技及全景水平校正，確保拍攝流暢穩定且完美水平。

內建全新防風罩可消除風切聲，提供清晰音質，並提供智慧降風噪音頻模式，有效降低騎行等環境中的風噪聲。配備2,010mAh電池，8K30fps下續航時間為88分鐘，但就沒有快速充電。同時亦可使用隱形自拍棒、X4 Air自帶磁吸快拆接口，並支援15米裸機防水。使用可拆卸式鏡頭，損壞時可直接替換。比起X5是只配置5nm AI晶片，亦沒有夜間拍攝的PureVideo模式。