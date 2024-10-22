iOS 18.1下周推出 AirPods Pro 2助聽功能亦登場

Apple 已經向外媒證實，iOS 18.1 正式版將於下周正式推出，為用戶帶來令人期待的 Apple Intelligence 和 AirPods Pro 2 助聽功能等重要更新。根據外媒報道，iOS 18.1 正式版預計將於香港時間10月29日凌晨（美國當地時間10月28日）正式推出。 Apple Intelligence功能 iOS 18.1 Beta 測試版已預覽了多項 Apple Intelligence 的創新個人化智慧功能，例如支援寫作輔助工具 Writing Tools，提供重寫、校正、摘要和精修文字等實用功能，提升寫作效率。照片 APP「清除」工具就能移除照片中的雜物並自動生成精彩的回憶影片。電話也能進行通話錄音，並且能透過備忘錄生成逐字稿與摘要，同時還有全新減少干擾專注模式、Safari 網頁內容匯總、郵件 Smart Reply 快速回覆建議、更聰明的 Siri 與全新動畫等。

Apple Intelligence支援寫作輔助工具 Writing Tools，提供重寫、校正、摘要和精修文字等實用功能。

不過，部分Apple AI 功能尚未完備，如 Genmoji 表情貼圖與 ChatGPT 的整合，則要等到後續才會陸續推出，另外，Apple Intelligence 初期階段僅支援美國用戶使用，中文版則要等到 2025 年才會推出。 AirPods Pro 2 變身個人化助聽器 AirPods Pro 2 的助聽器功能Apple在 iPhone 16發表會上承諾。升級到 iOS 18.1 後，用戶只需花約5分鐘完成簡單設定和聽力測試，即可建立個人化的聽力檔案，並將 AirPods Pro 2 作為助聽器使用，體驗更清晰、個人化的聆聽體驗。此功能不僅能優化音樂、電影、遊戲等媒體的音訊效果，還能針對性地增強特定聲音。預計2024年秋季，AirPods Pro 2 的助聽器功能將在超過100個國家或地區開放使用。 iOS 18 正式版推出15個更新功能重點一覽！

Apple Intelligence 初期階段僅支援美國用戶使用，中文版則要等到 2025 年才會推出

iOS 18.1開放第三方 NFC 行動支付 除了上述兩大亮點外，iOS 18.1 也將帶來 iOS 18 控制中心的調整、開放第三方 NFC 行動支付、通話錄音等多項新功能和系統優化，提升用戶的整體使用體驗。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

2024 年秋季，AirPods Pro 2 的助聽器功能將在超過 100 個國家或地區開放使用。