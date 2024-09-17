iOS 18 正式版推出　15個更新功能重點一覽！

iOS 18 正式版推出 15 個更新重點一覽！

自 Apple 在 6 月 WWDC 24 發布了最新的 iOS 18 今日（17日）正式版推出，這次 iOS 18 更新強調的是「Yours. Truly.」，因此提升 iPhone 個性化相關功能、與親朋好友互動更緊密、重溫珍貴時光等，都是這次 iOS 18 的主要重點。究竟帶來哪些全新功能及更新呢？這裡為大家精選出 15 個你一定要知道的 iOS 18 更新重點。 iPhone 16 Pro發布！一文看清價錢、顏色、發售日期、規格及賣點

iOS 18 正式版裝置兼容

iOS 18 正式版裝置兼容 升級前請先瀏覽是否有兼容你的手機，iOS 18 與 iOS 17 兼容的手機皆相同，裝置最低限制為 iPhone XR 起跳。

全新AI助理 Apple Intelligence 另外，iOS 18 最備受期待的功能莫過於Apple自家的全新 Apple Intelligence，這不是一個用來聊天的 AI 工具，而是一項智慧助理，透過生成技術和本地端的深度學習，並整合Apple內建的應用程式，例如通話錄音、照片編輯功能「Clean Up」、文字繪圖、文章風格一鍵改等，讓 iPhone、iPad 和 Mac 用家 可以在既有的 App 裡就能獲得 Apple Intelligence 帶來的智慧體驗。不過 Apple Intelligence 預計將在 iOS 18.1 更新版後才會正式推出，初期也僅支援英語語系國家，並且只有 iPhone 15 Pro 系列手機、iPhone 16 全系列手機，以及配備 M1 及更高版本的 iPad 和 Mac 才能使用，因此本篇並沒有將 Apple Intelligence 列入討論，但我們一起期待它正式登場的那一天吧！ WhatsApp新功能陸續公布一文睇清有咩更新

1.「個性化」 iPhone 主畫面 iOS 18 全新的「個性化」 主畫面功能，讓用家可以不用再拘泥於原始固定佈局，可以調整成任何你喜歡的色調，或是跟背景搭配成一個主題色調，包括可以自由移動 App 圖示、改變 App 圖示 及Widgets 色調，還能隱藏 App 名稱讓畫面更乾淨簡約，輕鬆創造出專屬於自己風格的 iPhone 主畫面。 2.「控制中心」推出全新控制項目群組 iOS 18 也幫「控制中心」功能所有選項集中顯示，令用家更自由幫 iPhone 、iPad 自訂控制中心的佈局，包括按鈕的項目、大小跟擺放位置，也加入更多可選擇的控制項目，還能將控制項目分頁來群組化管理及使用，整體自由度與功能豐富度都大幅提升。 3.「計算機」大幅升級 Apple 今年亦正式宣佈 iPad 亦會有「計算機」App 了，並且為計算機加入全新的功能，全新的計算機也與 iOS 18 同步更新，包括可以切換不同的計算機模式、查詢計算的歷史紀錄、用「倒退」鍵刪除打錯的數字以及各種單位快速換算。 另外還有全新「數學備忘錄」功能，無論是用手寫或用輸入的方式加入計算式，都能直接幫你算出來，甚至能把數學方程式繪製成圖形，對於學生或經常需要用到方程式圖形的用家來說，可說是必學功能。 4.照片 App 全新改版 這次Apple為 iOS 18 照片 App 帶來歷來最大幅度的改版，主要有6個重要變化： 操作主頁面取消下方的分頁標籤，採全新「單一檢視畫面」，只要手指上下滑動即可瀏覽照片、相簿、回憶或精選照片。 可自由選擇下半部的選集所顯示的內容，打造更具個人化的照片 App。 「更多項目」的篩選照片功能，從原本的 4 種方式增加到 14 種篩選方式。 原本在「設定」裡的照片功能整合至照片 App 中。 加入「顯示地圖」的功能，從地圖上面看到你照片都在哪些地點拍攝。 可以把回憶「編輯影片時間列」，可以依自己的喜好來調整照片先後出現的順序。 另外，在 Apple Intelligence 正式上線後，照片 App 將會加入更多實用新功能來呼應這次 iOS 的大改版。 Apple Watch Series 10價錢規格懶人包 歷來最薄最大顯示器

5.全新「密碼」 App iOS 18 終於把原本藏在 iOS 「設定」App 裡的密碼管理工具，直接做成全新的獨立應用程式：「 密碼 」App，開啟 App 就可以快速查看、新增、編輯、管理各類型密碼，不僅支援Apple生態圈的 iPhone、iPad、Apple Vision Pro，也可以在 Windows 裝置使用。 6.訊息 App 加入「稍後傳送」功能 現在 iOS 18 的 iMessage App 終於可以預約時間傳送訊息了！這項「稍後傳送」功能指定訊息想要傳送的時間，例如深夜想到要詢問的事情，又擔心吵到別人，又或是父母、另一半或朋友的生日祝賀等等，都可以先設定好訊息內容及指定要傳送的時間，等到了指定時間，系統就會自動發送出去。 7.訊息有更多「文字效果」及「點按回應」功能升級 iOS 18 的 iMessage 不僅強化基本的文字格式功能，包括粗體、斜體、底線和刪除線等，還新增一系列文字特效，讓你的訊息表達更多元，並且也能更貼近心情，讓文字充滿生命力！這次也一併強化訊息的「點按回應」功能，除了重新設計原本預設的 6 個回應選項的圖示之外，也開放自由選擇任何一個表情符號、Memoji、原況貼圖等，能更精確表達你的心情。 8.備忘錄 App 四個新功能 iOS 18 也幫備忘錄 App 加入四個超實用新功能： 錄音轉文字：在備忘錄內開啟錄音功能，錄下的語音可轉換成文字並儲存，大幅節省手動輸入逐字稿的時間（目前僅支援英文，iPhone 12 及以上機型才可使用）。 數學計算功能：可在備忘錄中輸入或手寫數學計算式，即可自動計算答案或繪製方程式圖型。 段落折疊收合：當備忘錄內容過長，現在可以利用段落折疊功能，將指定段落快速收合，只保留關鍵標題，讓整體版面更加清晰有條理；之後點一下選標題即可快速展開隱藏內容。 文字上色：提供有 5 種顏色可以爲輸入的文字上色畫重點。 9.新增「App 上鎖」功能 iOS 18 加入全新的 App 上鎖功能，讓用家 可以簡單把指定 App 鎖上，也就是需要用 Face ID 或螢幕密碼鎖來解鎖，才能開啟並使用，即使透過多工頁面切換 App 也一樣要重新解鎖，甚至切換時還幫你霧化處理 App 頁面，其他人無法刻意或“不小心”看到你想鎖上的個人資料，讓隱私再多一層保護。 10.全新「隱藏 App」功能 iOS 18 的新功能「隱藏 App」，可以將指定的 App 藏起來，包括在主畫面、Siri 或 Spotlight 搜尋功能、設定裡的 App 相關設置內容、小工具（Widgets）設定選單、多工切換 App 的頁面等等，都完全看不到也找不到，也不會收到任何 App 相關通知，可以用在把遊戲 App 藏起起來不讓小朋友看到，或是把紳士 App 藏起來不讓女友發現，都非常方便。 11.加入「防暈車」新功能 iOS 18 新加入的「防暈車」功能，正式名稱為「車輛動態提示（Vehicle Motion Cues）」，是Apple專為暈車人設計的全新功能，開啟後會在 iPhone 螢幕左右兩側邊緣顯示多個小圓點，與行車時的晃動會同步在 iPhone 畫面上下左右微幅移動，藉此降低用家 在車上滑手機的暈車症狀，可說是非常有創意又兼顧人性的一項功能。 PS5 Pro正式曝光 一文睇清價錢、推出日期及支援遊戲