iOS 18.2香港版新功能　未支援Apple Intelligence、相機升級

iOS 18.2的Apple Intelligence仍未支援香港iPhone，只能先用其他功能。

Apple今日宣佈推出iOS 18.2、iPadOS 18.2及macOS Sequoia 15.2，Apple Intelligence全新功能準備就緒，不過香港版其實並未正式推出，所以不開VPN及設定美式英文為語言的話，仍未可使用Apple Intelligence，但亦有多項更新及升級，唯有用住先。

「相機控制」及相片 • iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max「相機控制」設兩段式快門，長輕按「相機控制」時，可在「相機」上鎖定焦點和曝光

• 影片檢視變回全屏幕，亦可逐格掃動及可以關閉自動循環影片播放的設定

• 導覽「選集」顯示方式的改進項目，包括可以向右掃以返回上一個顯示畫面

• 可以清除「最近檢視」和「最近共享」相簿的記錄

• 除了在「已釘選的選集」，「喜愛項目」相簿也會在「更多項目」顯示

iOS 18.2的Safari有新的背景影像以自訂「開始頁面」。

Safari • 新的背景影像以自訂Safari「開始頁面」

•「輸入」和「輸出」可從Safari輸出瀏覽資料，以及從其他App將瀏覽資料輸入到Safari

•「HTTPS 優先」盡可能將URL升級至HTTPS

•「檔案下載」的「即時動態」會在「動態島」和主畫面顯示檔案下載進度

其他更新項目和錯誤修正 •「錄音機」支援分層錄音，毋須使用耳筒即可在現有歌曲創意的基礎上加入人聲，然後將雙音軌專案直接輸入到 Logic Pro，只限iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max

•「尋找」中的「共享物品位置」能與第三方（例如航空公司）共享AirTag或「尋找」網絡配件的位置

• Podcast中的「喜愛類別」讓用戶選擇喜愛的類別，並取得能在「資料庫」中取用相關節目推薦

• Podcast中的「個人化搜尋」頁面會重點標示最相關的類別以及編輯精選選集

•「股市」中的盤前報價能在開市前追蹤NASDAQ和NYSE股票行情

• 修正最近拍攝相片沒有立即在「所有相片」網格中顯示的問題

• 修正iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max「相機」的「夜間」模式相片可能在以長時間曝光拍攝時出現弱化的問題