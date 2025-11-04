iOS 26.1正式發布　iPhone必用新功能懶人包

Apple正式向所有iPhone用戶發布了iOS 26.1，當中帶來不少方便的新功能及新設定，iPhone用家可以立即更新試用。

液態玻璃切換

iOS 26的.1的Liquid Glass雖然是Apple的亮點，不過並非人人受落，iOS 26.1終於可以自行設定Liquid Glass開關。Apple新增了透明和染色兩種模式，染色模式會降低通知欄和標籤欄等元素背後的透明度，變得更加實色，視覺上更加清晰，不過其他Liquid Glass視覺元素，例如透明應用圖標仍然保留。

在iPhone和iPad上，開關位於「設定」>「螢幕與亮度」>「Liquid Glass」中。除了現有的輔助功能設定例如增加對比度、降低透明度等之外，這項新增的功能也是現有輔助功能設定的補充。