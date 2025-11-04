iOS 26.1正式發布　iPhone必用新功能懶人包

Apple正式向所有iPhone用戶發布了iOS 26.1，當中帶來不少方便的新功能及新設定，iPhone用家可以立即更新試用。
液態玻璃切換
iOS 26的.1的Liquid Glass雖然是Apple的亮點，不過並非人人受落，iOS 26.1終於可以自行設定Liquid Glass開關。Apple新增了透明和染色兩種模式，染色模式會降低通知欄和標籤欄等元素背後的透明度，變得更加實色，視覺上更加清晰，不過其他Liquid Glass視覺元素，例如透明應用圖標仍然保留。
在iPhone和iPad上，開關位於「設定」>「螢幕與亮度」>「Liquid Glass」中。除了現有的輔助功能設定例如增加對比度、降低透明度等之外，這項新增的功能也是現有輔助功能設定的補充。
鎖屏滑動相機開關
多年來iPhone一直在鎖定螢幕上向左滑動打開相機的手勢，不過經常性被誤觸，用家終於首次可以停用這個功能。新的開關位於「設定」>「相機」>「輕掃鎖定畫面以開啟相機」中。
Apple早已預設在鎖定畫面介面加入了手電筒和相機的捷徑，新iPhone還配備了相機控制按鈕，因此未必再需要這個快速啟動相機的方式。選項仍然存在，在設定中提供將其關閉的功能，可以消除意外滑動而無意中啟動相機的情況。
Apple Intelligence支援繁體中文
Apple Intelligence現新增對中文（繁體）及其他語言支援，當中包括可用Visual Intelligence、訊息、來電、及AirPods即時翻譯功能、書寫工具等等，詳情可以按【Apple Intelligence支援廣東話及繁體中文 實試即時翻譯、摘要等新功能】重溫。
iOS 26.1其他新功能
iOS 26.1也改進了不少功能，例如鬧鐘可透過滑動解鎖介面關閉響鬧的方式、Apple Music的播放器增加切換歌曲的滑動手勢、本機擷取可自選儲存位置及切換本地錄製僅包含音訊、在低頻寬情況下改良FaceTime音訊質素等等。另外串流影音服務亦從以往Apple TV+簡化為Apple TV，應用程式亦變成新圖標。