iPad 2024｜Apple發布iPad Pro、iPad Air　亮點、價錢及規格一覽

Apple於今日（5月7日）舉行以Let Loose為主題的網上發布會，歷時35分鐘將新產品晒冷，包括打頭陣的iPad Air，以及iPad Pro、Magic Keyboard及Apple Pencil Pro。現時可於Apple Store及官網訂購，5月15日起發售。
首推13吋iPad Air
Apple首次將iPad Air系列分為兩種屏幕尺寸，第一款iPad Air尺寸為11吋，第二款型號達到13吋。屏幕比上代大30%。前置鏡頭放在側面位於iPad Air橫向頂部，配備人物置中功能，橫向立體揚聲器亦支援空間音訊。
使用M2晶片，比上代快50%。支援Apple Pencil及精妙鍵盤，共有4種配色及容量可選擇，iPad Air 11吋128GB價錢$4,599、256GB $5,399、512GB $6,999、1TB $8,599。13吋128GB價錢$6,299、256GB $7,099、512GB $8,699、1TB $10,299。
史上最輕最薄iPad Pro
iPad Pro有銀及黑色，提供11吋和13吋大小，前者厚度將從5.9mm減少到5.3mm，後者更只有5.1mm，是Apple史上最薄的產品。首次配備OLED顯示屏，採用突破性疊聯式 OLED 技術，峰值HDR亮度可達1,600尼特，帶來更深的黑色、更好的對比度、更豐富的色彩和更高的能效，亦可選配納米紋理玻璃。
iPad Pro將是首批配備面向AI的下一代M4晶片的設備，與 M2 比較專業算圖效能表現快達4倍、CPU效能表現快達1.5倍。具備神經網絡引擎，支援更多AI功能。連帶Final Cut Pro及Logic Pro 2亦有更新，可利用iPad Pro拍攝更專業影片及錄音室級數的音樂創作。iPad Pro 11吋256GB售價$7,999、512GB $9,599、1TB $12,799、2TB $15,999。13吋256GB售價$10,499、512GB $12,099、1TB $15,299、2TB $18,499。
精妙鍵盤似MacBook
精妙鍵盤（Magic Keyboard）有新款iPad Pro版本，鍵盤備有14個功能鍵列。iPad Air版本則沒有，但可兼容舊代iPad Pro。兩者下面配備鋁金屬掌墊及玻璃觸控板，操控及使用體驗更似MacBook，USB-C 接口則可進行穿透式充電，亦有懸臂設計可自如調校角度，售價由$2,299。
Apple Pencil Pro更多操控
更新的Apple Pencil命名為Apple Pencil Pro，除了如傳聞所料可使用「輕捏」手勢，開啟新的面板，方便你迅速切換工具、改變線條粗幼及顏色。亦新增側轉、觸感反應及懸浮感應功能，可準確預知Apple Pencil Pro在顯示器上的落筆位置，點兩下更能迅速切換工具。同時支援Find My尋找功能，及可於iPad側邊磁力配對、充電及存放。兼容新iPad Pro及iPad Air，售價為$999。