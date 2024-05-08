iPad 2024｜Apple發布iPad Pro、iPad Air　亮點、價錢及規格一覽

Apple於今日（5月7日）舉行以Let Loose為主題的網上發布會，歷時35分鐘將新產品晒冷，包括打頭陣的iPad Air，以及iPad Pro、Magic Keyboard及Apple Pencil Pro。現時可於Apple Store及官網訂購，5月15日起發售。

使用M2晶片，比上代快50%。支援Apple Pencil及精妙鍵盤，共有4種配色及容量可選擇，iPad Air 11吋128GB價錢$4,599、256GB $5,399、512GB $6,999、1TB $8,599。13吋128GB價錢$6,299、256GB $7,099、512GB $8,699、1TB $10,299。

Apple首次將iPad Air系列分為兩種屏幕尺寸，第一款iPad Air尺寸為11吋，第二款型號達到13吋。屏幕比上代大30%。前置鏡頭放在側面位於iPad Air橫向頂部，配備人物置中功能，橫向立體揚聲器亦支援空間音訊。

史上最輕最薄iPad Pro

iPad Pro有銀及黑色，提供11吋和13吋大小，前者厚度將從5.9mm減少到5.3mm，後者更只有5.1mm，是Apple史上最薄的產品。首次配備OLED顯示屏，採用突破性疊聯式 OLED 技術，峰值HDR亮度可達1,600尼特，帶來更深的黑色、更好的對比度、更豐富的色彩和更高的能效，亦可選配納米紋理玻璃。

iPad Pro將是首批配備面向AI的下一代M4晶片的設備，與 M2 比較專業算圖效能表現快達4倍、CPU效能表現快達1.5倍。具備神經網絡引擎，支援更多AI功能。連帶Final Cut Pro及Logic Pro 2亦有更新，可利用iPad Pro拍攝更專業影片及錄音室級數的音樂創作。iPad Pro 11吋256GB售價$7,999、512GB $9,599、1TB $12,799、2TB $15,999。13吋256GB售價$10,499、512GB $12,099、1TB $15,299、2TB $18,499。