iPad Mini傳研發OLED版 實機最快2026年推出？

蘋果新鮮發表的 iPad Pro 系列不但用上效能強勁的 Apple M4 晶片，升級 OLED 螢幕帶來的震撼畫面表現同樣備受好評。好消息是品牌似乎打算擴充 OLED 面板應用範圍，據傳現時已準備為 2026 年版 iPad Mini 開始研發樣品。

據韓媒引述螢幕面板供應鏈方面資訊，為 iPad Pro 生產 OLED 面板的三星顯示，似乎正準備進一步擴展相關業務。在上星期當地業內傳出消息，指三星顯示在四月開始，己準備為新款 iPad Mini 平板電腦開發樣品，如進程順利其將連同採用 11 吋跟 13 吋螢幕的 iPad Air，在預計2026年推出換代機型中，iPad Mini全面由背光 LED 過渡至 OLED 面板。