iPad Mini傳研發OLED版 實機最快2026年推出？

蘋果新鮮發表的 iPad Pro 系列不但用上效能強勁的 Apple M4 晶片，升級 OLED 螢幕帶來的震撼畫面表現同樣備受好評。好消息是品牌似乎打算擴充 OLED 面板應用範圍，據傳現時已準備為 2026 年版 iPad Mini 開始研發樣品。
據韓媒引述螢幕面板供應鏈方面資訊，為 iPad Pro 生產 OLED 面板的三星顯示，似乎正準備進一步擴展相關業務。在上星期當地業內傳出消息，指三星顯示在四月開始，己準備為新款 iPad Mini 平板電腦開發樣品，如進程順利其將連同採用 11 吋跟 13 吋螢幕的 iPad Air，在預計2026年推出換代機型中，iPad Mini全面由背光 LED 過渡至 OLED 面板。
早在今年二月已有外媒提及市場調查機構 Omdia 發表的相關報告，指蘋果計劃在2026年度開始為 iPad Air 更換 OLED 面板、而 iPad Mini 則稍候至2027年，不過如前文說法屬實，則可能下一代蘋果中階平板均可能全線用上畫面更佳的OLED螢幕，但因產品成本與定位因素，估計配置於兩款 iPad 的 OLED 面板，將採用 LTPS 而非 Pro 版具備的 LTPO 技術，後者帶來更佳亮度及支援 ProMotion 動態更新率等功能。
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