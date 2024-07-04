iPhone過百萬Apps存安全隱患？CocoaPods被揭有3個嚴重漏洞

許多應用程式在開發過程中，都可能會用到開源的儲存庫來將第三方的程式碼融入至自身的應用當中，以提升開發速度及便利性。而 App iOS 和 macOS 諸多應用程式的開發者，則會選擇使用 CocoaPods 開源儲存庫，然而最近就有研究報告指出 CocoaPods 存在安全漏洞，足以影響多達 300 萬個應用程式的安全性。

信用卡及個人資訊或外泄

報告來自 EVA Information Security，指出 CocoaPods 有三個嚴重漏洞，有可能導致駭客透過這些漏洞滲透至許多 Apple 裝置以竊取用家資訊、利用虛假電子郵件偷取開發者帳號，以及使 CocoaPods 使用的 Trunk 伺服器停止運作等。

這樣會對例如 Netflix、Amazon，以及 Apple 自身這些很熱門的程式造成重大的負面影響，同時連帶到用家身上，洩露他們的信用卡、個人資訊等，被用作勒索、詐騙等活動中。