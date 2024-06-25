垃圾電話每日滋擾 5大來電攔截Apps實測 杜絕詐騙、廣告需要課金嗎？

香港人每日都會收到不同的陌生來電滋擾。除了廣告推銷電話，還有不少可能涉及詐騙的來電。即使政府在去年已經全面實施了電話卡實名制，這個情況仍然無法完全解決。 早幾年，專為智能手機設計的滋擾來電攔截應用程式已經問世。您和我可能都安裝了這些應用程式，它們可以有效地識別和攔截垃圾來電。消費者委員會最近也發表了垃圾電話攔截應用程式的評測報告，比較了香港最常用的五款應用程式。然而，報告的內容相對複雜，讓人難以判斷哪一個應用程式更好用。所以我們這次整理了消費者委員會的資料，再安裝了這幾個應用程式進行實測，看看它們的攔截方法是否真的有效。同時也比較了它們的付費功能，當然少不了一些額外的安全貼士。

免費基本功能比拼 早前消費者委員會測試的5個垃圾來電攔截應用程式分別是《小熊來電》、《芝麻來電》CallApp》、《TrueCaller》 和 《WhosCall》，除了《CallApp》只有Android版本之外，其他4個都已經推出了Android和iOS兩大平台的版本，我們也將這5個應用程式安裝在手機試用過。這些應用程式的免費版本在基本的黑名單攔截功能上相似，都可以識別垃圾來電，而除了《WhosCall》之外，其他4個應用程式的Android版本都可以設定收到垃圾來電的時候自動掛斷或靜音，但這個功能因為涉及到主系統的設定，在應用程式系統功能區隔做得較為嚴謹的iOS上就做不到。乍看之下，好像安裝哪一個應用程式都無所謂，但其實雖然攔截的動作一樣，攔截垃圾來電背後所用的資料庫才是各位用家需要考慮的地方。



《CallApp》、《True Caller》 Apps 暗藏私隱危機 例如，《小熊來電》和《芝麻來電》主要使用公開的香港垃圾來電資料庫，而《CallApp》、《TrueCaller》和《WhosCall》則使用自家的資料庫建立黑名單。 聽起來有自己的資料庫就好像厲害一些，但這些號碼的來源就有相當大的斟酌餘地，這三個有自己資料庫的應用程式當中，只有《WhosCall》明確表示它們的號碼資料庫來自不同地區的政府部門以及用戶自發舉報。 至於《CallApp》和《TrueCaller》的電話號碼資料，竟然是來自用戶的電話簿。《CallApp》在安裝的時候會要求用戶將自己手機裡面的通訊錄資料全部上傳，透過多用戶交叉比對的方式去強化識別不同的電話號碼是否垃圾來電。 另外《TrueCaller》如果是非Google Play下載回來的Android APK版本在啟動強化搜尋功能的時候也會進行類似的動作，無可否認這種做法某程度上可以提升到號碼辨識的準確程度。 《CallApp》和《TrueCaller》甚至加入付費功能，在您第一次收到陌生來電的時候已經可以因為其他人的電話簿裡面有這個號碼而即時知道是誰打過來。但是這種做法就會導致其他人即使沒有安裝《CallApp》和《TrueCaller》，聯絡資料也一樣會被上載到它們的資料庫而且被用來圖利，相信有不少人都認為這樣做有違私隱。 消費者委員會在報告裡面也表明這種做法有問題，只不過方便性和私隱似乎一直都是難以兩全其美，要如何衡量兩者就要看用家自己的取捨了，而如果對自己和他人的私隱比較重視的話，5個應用程式當中就只有《芝麻來電》一個是在安裝的時候不需要註冊、不需要驗證，也不需要上傳任何資料就已經可以使用，感覺上就會令用戶較為放心。



其他功能 此外，這些應用程式還提供其他功能例如自訂白名單、通話錄音和特殊顯示方式。在5個應用程式當中。《小熊來電》、《芝麻來電》和《WhosCall》由於取用HKJunkCall資料庫。也都加入了預設白名單的功能。在醫院大學政府部門打來的時候。電話會顯示這些打電話來的單位名稱。但就不會進行攔截或者掛斷的動作。以免用戶因為陌生號碼而錯失重要的通知。 同時這幾個應用程式也都支援了自訂白名單。讓您將一些可能有用的電話號碼不會被攔截。《小熊來電》和《芝麻來電》更加可以讓用戶依行業進行分類去決定對某部分電話進行攔截與否。 我們的編輯就試過好幾次有電訊公司打來談續約。或者銀行有一些財務問題的時候被應用程式攔截。最終就需要將電話號碼加回白名單才可以順利溝通。所以自訂白名單功能確實很重要。但是5個應用程式當中的《CallApp》和《TrueCaller》就沒有這方面的功能。



付費功能 如果想要更多額外的功能，各位就可以考慮付費。不過其實綜觀這麼多個應用程式的付費方案，這方面是否實用和必要就見仁見智了。 5個應用程式的付費方案主要是讓用戶不用看廣告以及讓應用程式定期自動更新號碼資料庫，如果不付費的話，最常見的操作就是每次手動更新資料庫之後，手機都會彈出不可以跳過的全版廣告。 另外有個別應用程式像《小熊來電》這樣，近期推出了新版本之後，每次顯示完號碼識別訊息之後都會顯示一個彈出式廣告，雖然可以即時關閉，但是變相增加了每次接電話的步驟，也增加了用戶訂閱付費方案的誘因。 《CallApp》和《TrueCaller》像剛才提到那樣，在付費之後可以做到識別其他普通用戶的電話號碼之外，還有一些額外的功能，例如通話錄音或者是在打出電話的時候以特別的方式在對方的電話顯示，當然價格也會相對比較貴，單以月費來講需要至少30元，是最便宜的《芝麻來電》的3倍有多。但除非每天都有很多電話打出打入，又或者真的很怕有陌生來電，不然這個支出確實沒有太大必要。



不裝 Apps － Android、iOS 原生功能夠用？ 講了這麼久總結了一些來電攔截應用程式的特點，簡單來說這些應用程式的免費版本其實已經幫到大家在日常生活當中減少很多的來電滋擾了，但是在方便的背後其實也有不少的爭議之處。 除了《CallApp》《TrueCaller》上面提及到上載用戶手機資料的做法，在香港也算蠻出名的《小熊來電》、《WhosCall》長久以來都有不少聲音指它們安裝的時候需要收集過多非必要的用戶資料，其實說到底就是怕用戶交出去的資料最終會在不知情的情況下被用作牟利用途

那麼作為一般用家，有沒有可能在不安裝這些應用程式的同時又可以阻擋到垃圾來電呢？ 答案是可以的，因為Android和iOS兩大平台其實由幾年前的版本開始，已經在設定裡面加入了一些針對垃圾來電的防護功能。以Android手機為例，原生的電話通話應用程式就已經包含了查看來電者ID以及過濾垃圾來電的功能，資料來源就主要是Google自己的資料庫，打開了它已經可以防範絕大部分的垃圾來電。 而在iPhone方面由iOS 13開始，在設定電話裡面也加入了將未知來電設定為靜音的功能，打開了之後只要是沒有出現過在您的聯絡人通話紀錄，又或者是Email和簡訊裡面都沒有出現過的電話號碼打來的話，手機一律都不會響起，過程中完全不需要取用網上的任何紀錄做比對，算是在線上黑名單以外一個更加直觀的攔截來電方法。

