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科技
2024-03-31 13:00:00

iPhone 16傳聞樣板機曝光　屏幕增大新增拍攝按鈕

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網上流出一些iPhone 16系列樣板機圖片，確認部分傳聞。

網上流出一些iPhone 16系列樣板機圖片，確認部分傳聞。

越來越多有關iPhone 16的消息流傳，MacRumors報道，網上有爆料者分享一些據稱比較精確的iPhone 16系列樣板機圖片，加上首批手機殼亦首次出現，令iPhone 16傳聞中的設計曝光，包括顯示屏尺寸、鏡頭及按鈕配置等。

圖中可見iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的尺寸變得更大。 iPhone 16 Pro的機身比上代機型略長。

機身屏幕尺寸增大

根據多個消息來源，預計iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的顯示屏尺寸將變得更大，而 iPhone 16及iPhone 16 Plus則與上代維持不變。首批圖片展示了iPhone 16 Pro和上代之間的尺寸差異，據稱新機將配備一個6.3吋顯示屏，而iPhone 16 Pro Max將達6.9吋。

iPhone 16有傳將靜音按鈕變大並刪走撥片設計，亦新增拍攝按鈕。 iPhone 16的新拍攝按鈕與機身齊平，未知是機械式或是電容式。

全新靜音及拍攝按鈕

其他圖片更清楚地展示了按鈕的位置，Apple計劃將iPhone 16和iPhone 16 Plus上的靜音開關替換為之前僅限於Pro機型的動作按鈕，按鈕將變得更大並刪走撥片設計。

iPhone 16樣板機提到重新設計的突起後置攝像頭，形狀為橢圓形，容納了獨立的廣角和超廣角鏡頭。咪高峰位於鏡頭旁邊，而閃光燈則位於突出範圍之外。

此外，預計所有iPhone 16機型都將配備一個全新的按鈕，用於拍攝照片和影片，位於與電源按鈕相同的一側。在圖片中拍攝按鈕似乎與機身齊平，但亦有傳言稱它將是機械式按鈕。Apple這個新按鈕將成為iPhone 16系列的一個重要賣點，並且將進一步推動拍攝橫向影片的相機替代品。

消息來源：MacRumors

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