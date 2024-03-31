iPhone 16傳聞樣板機曝光　屏幕增大新增拍攝按鈕

越來越多有關iPhone 16的消息流傳，MacRumors報道，網上有爆料者分享一些據稱比較精確的iPhone 16系列樣板機圖片，加上首批手機殼亦首次出現，令iPhone 16傳聞中的設計曝光，包括顯示屏尺寸、鏡頭及按鈕配置等。

根據多個消息來源，預計iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的顯示屏尺寸將變得更大，而 iPhone 16及iPhone 16 Plus則與上代維持不變。首批圖片展示了iPhone 16 Pro和上代之間的尺寸差異，據稱新機將配備一個6.3吋顯示屏，而iPhone 16 Pro Max將達6.9吋。

全新靜音及拍攝按鈕

其他圖片更清楚地展示了按鈕的位置，Apple計劃將iPhone 16和iPhone 16 Plus上的靜音開關替換為之前僅限於Pro機型的動作按鈕，按鈕將變得更大並刪走撥片設計。

iPhone 16樣板機提到重新設計的突起後置攝像頭，形狀為橢圓形，容納了獨立的廣角和超廣角鏡頭。咪高峰位於鏡頭旁邊，而閃光燈則位於突出範圍之外。

此外，預計所有iPhone 16機型都將配備一個全新的按鈕，用於拍攝照片和影片，位於與電源按鈕相同的一側。在圖片中拍攝按鈕似乎與機身齊平，但亦有傳言稱它將是機械式按鈕。Apple這個新按鈕將成為iPhone 16系列的一個重要賣點，並且將進一步推動拍攝橫向影片的相機替代品。

消息來源：MacRumors