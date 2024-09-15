Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

在Apple秋季發布會前曾傳 iPhone 16 將會提升有線快充速度，中國質量認證中心（China Quality Certification Centre）最近也出現 iPhone 16 新機驗證資訊，證實 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 系列充電功率可以支援至 45W ，相比之前舊款 27W 提升幅度更大。 iPhone 16 Pro發布！一文看清價錢、顏色、發售日期、規格及賣點

Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

根據中國質量認證中心的最新資料顯示，蘋果四款 iPhone 16 新機均支援 15V/3A 的 45W 快充，這代表所有 iPhone 16 系列、iPhone 16 Pro 系列機型可以通過 USB-C 和 PD 協議實現更快速的 45W 有線充電功率。 iPhone 16 Pro香港幾時出？幾時開始預購一文睇清

Apple iPhone 16充電效率有提升！有線快充至45W成新機最大亮點！

相比之下，iPhone 16 的充電速度比 iPhone 15 系列高出兩倍，甚至超過了 iPhone 15 Pro Max 最高 27W 的快充速度。iPhone 16 能夠提供更高效的 45W 充電體驗，在更短的時間內為設備充滿電量，大幅提升了日常使用的便利性。

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