iPhone 16及16 Pro樣辦機全曝光　一款新色有驚喜！

距離Apple發布會約一個多月時間，又有一批iPhone 16樣辦機在網上流出。爆料者Sonny Dickson最近在X公開了兩張iPhone 16及16 Pro的假機圖片，展示了3種疑似配色，其中包括一個比iPhone 15 Pro看似更深的黑色鈦金外殼。
iPhone 16 Pro黑白灰3色
Apple分析師郭明錤和其他消息人士的說法，iPhone 16 Pro預計將推出黑色、白色或銀色、灰色或「自然鈦金」，以及取代藍色鈦金的玫瑰金色。在流出圖片中只有白色、黑色和灰色版本，並未出現傳聞中的玫瑰金，有消息透露顏色更接近青銅。Apple在iPhone 15系列中並未提供金色選項，因此類似的配色可能受歡迎。
有傳言稱Apple正在使用改進的鈦金製程，外觀比iPhone 15 Pro的刷鋁外觀更加光澤，效果可能更接近之前幾年出現過的不銹鋼，但更耐刮損。
iPhone 16配色更鮮艷
而iPhone 16的假機模型亦流出，5種新顏色與郭明錤預測的描述相符，包括白色、黑色、藍色、綠色和粉紅色。新色採用了更鮮艷、不那麼沉悶的調色，流行的森林綠色份外吸引，儘管真機使用的材料可能與樣辦機有所不同，但都令果粉值得期待。
6.1吋和6.7吋的iPhone 16機型採用新的垂直排列相機鏡頭，與先前的對角線鏡頭設置不同。這種排列方式，可捕捉Vision Pro空間視頻。iPhone 16和iPhone 16 Plus預計將配備A18晶片、8GB RAM、右側設有用於影相拍片的新「捕捉」按鈕、之前只僅限於iPhone 15 Pro機型的「操作」按鈕等。
消息來源：MacRumors