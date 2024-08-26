雖然Apple仍未有任何官方消息，不過有傳iPhone 16、iPhone 16 Pro以及Apple Watch及AirPods一系列新產品，將於9月10日發布，9月13日開始預購並在9月20日上市，全城期待最新iPhone登場。早前有內地消息流出了iPhone 16、16 Pro、16 Plus及16 Pro Max的傳聞規格及功能，《am730》整理後讓讀者一文看清即將推出的新iPhone 16系列手機所有參數。

相機變成直排顯示，主鏡頭為4800萬像素，支持3倍長焦功能，另有1200萬像素超廣角鏡頭。可支援拍攝空間影片，機側配備操作按鈕可作相機快門使用。配色則有不同傳聞，有黑、白、粉紅、粉藍及黃色，亦有傳將有森林綠及海洋藍，內地售價為5999人民幣起。

iPhone 16搭載A18仿生晶片，8GB RAM並有256GB、512GB及1TB內存配置。6.1吋OLED顯示器有60Hz更新率，頂部設有靈動島，電池容量為3561mAh。

iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max規格

iPhone 16 Pro搭載A18 Pro晶片，8GB RAM並有256GB、512GB及1TB內存配置。6.3吋顯示器有120Hz自適應更新率，屏幕邊框更收窄至只得1.2毫米。電池容量為3355mAh，支援40W有線及20W無線充電。

機背3鏡頭配置有4800萬像素主鏡頭、4800萬像素超廣角鏡頭及1200萬像素長焦鏡頭，支援5倍變焦。相機採用超薄 4 棱鏡反射技術，提升進光量，更會有AI攝影功能。配色同樣有不同傳聞，早前傳有鈦金白、鈦金黑、鈦金以及全新帶古銅的沙漠鈦，亦有傳將推出黃及藍色。

iPhone 16 Pro Max更是史上最大的型號，屏幕達到6.9吋，邊框只有1.15毫米，電池容量為4676mAh。