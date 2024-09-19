iPhone 16於9月20日正式推出，記者率先速試過主要功能。

iPhone 16將於明天9月20日正式開售，雖然不少人聚焦於iPhone 16 Pro身上，不過基本機型都有一定吸引力。記者已親身睇過全系列配色，而且實機試玩過，帶來幾個小貼士，有意入手iPhone 16不妨參考。

吸睛新色新增動作按鈕 iPhone 16今代推出5款配色，比傳聞中更加鮮艷，除了大路的黑、白色，亦有粉紅色、湖水綠色和群青色（藍色）。個人在綠和藍色之間難以取捨，比上代更深色的粉紅，近似桃紅色，其實亦很搶眼。機背帶絲滑的霧面質感，加上金屬感的邊框，討好吸引。 跟iPhone 16 Pro一樣配備最新代的陶瓷晶體護面物料，相比第一代耐用50%。有6.1吋與iPhone 16 Plus的6.7吋兩種尺寸，想取輕巧賣點，前者已經夠用。留意今代已加入了以往只有Pro才有的動態島功能以及動作按鈕，功能更加齊全。