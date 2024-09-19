iPhone 16將於明天9月20日正式開售，雖然不少人聚焦於iPhone 16 Pro身上，不過基本機型都有一定吸引力。記者已親身睇過全系列配色，而且實機試玩過，帶來幾個小貼士，有意入手iPhone 16不妨參考。
吸睛新色新增動作按鈕
iPhone 16今代推出5款配色，比傳聞中更加鮮艷，除了大路的黑、白色，亦有粉紅色、湖水綠色和群青色（藍色）。個人在綠和藍色之間難以取捨，比上代更深色的粉紅，近似桃紅色，其實亦很搶眼。機背帶絲滑的霧面質感，加上金屬感的邊框，討好吸引。
跟iPhone 16 Pro一樣配備最新代的陶瓷晶體護面物料，相比第一代耐用50%。有6.1吋與iPhone 16 Plus的6.7吋兩種尺寸，想取輕巧賣點，前者已經夠用。留意今代已加入了以往只有Pro才有的動態島功能以及動作按鈕，功能更加齊全。
同樣有相機控制
今代全系列iPhone已失去鈴聲/靜音切換啪掣，全部改成動作按鈕，可以自訂指定功能，包括專注模式、電筒、Shazam識別音樂等，使用上更加靈活。另一機側同樣配備iPhone Pro的相機控制，用法一樣，使用方法可參考上文：iPhone 16 Pro開箱實試最新相機控制 手機快門好唔好用？。
相機方面，雖然像素跟上代不變維持4800萬像素，但升級的Fusion相機具備1200萬像素超廣角，而且支援微距拍攝、空間相片和影片及最新一代攝影風格自訂功能，拍攝方式更加多變。試用廣角鏡頭拍攝，風景相廣闊不變形，而且更能拍出更多細節。
拍影片時更能使用混音功能，調整片內的聲軌，可選擇畫面內、錄音室及電影效果，一鍵調整好方便。對拍攝有人的影片比較用得著，風景的話則可減低環境噪音，當作是另類的降噪效果。以上這些進階功能不只是Pro擁有，iPhone 16都能用到。
A18晶片強勁機能
全新A18晶片相較A16仿生晶片快30%，可驅動需求量大的遊戲、強大的運算攝影功能，並進一步加速Apple Intelligence。增設的的遊戲模式加強打機體驗，包括更迫真的光線追蹤，以往只能於iPhone 15 Pro運行的3A遊戲都玩到。
試玩《刺客教條：幻象》，流暢度高不窒機，雖然機身稍微發熱，但改良的散熱功能有助快速降溫，個人認為可以接受。iPhone 16跟Pro一樣，配合30W或更高功率的電源轉換器，MagSafe無線充電高達25W，即使玩到冇電都可快充增加續航力。
可用Apple Intelligence
Apple Intelligence、新Siri等功能即將推出，雖然現時未能試用，但iPhone 16一樣支援。總括來說iPhone 16升級功能算齊全，幾乎與Pro睇齊，如果對影相拍片沒有太大要求，又希望可用到將來的AI功能，iPhone 16相對值得入手。iPhone 16售價由$6899，iPhone 16 Plus $7699起，9月20日開始發售。