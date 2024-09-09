iPhone 16 Pro價錢預計將維持？　窄邊框設計、電池大幅改進

Apple新品發布會將在香港時間今晚9月10日凌晨1時舉行，根據彭博社的Mark Gurman最新的X發文，iPhone 16 Pro預計將保持999美元（約$7788港元）的售價，這個價格是自2017年iPhone X首次推出以來的標準。

這與上週的一份報告相矛盾，該報告指出iPhone 16 Pro的起價將增加到1099美元（香港售價為$10199），並配備256GB的存儲容量。去年Apple對iPhone 15 Pro Max進行了類似的價格調整，取消了128GB儲存，將基本價格從1099美元提高到1199美元。然而今年不應該是這種情況，iPhone 16 Pro應該仍然售價999美元，可能配備與之前相同的128GB存儲容量。

續航力加強

Gurman還表示，較窄的邊框「明顯可見」，並且整體上應該會有顯著的電池續航改進。發布會中人工智能和A18晶片也將是關注的焦點。根據傳言，新的「Capture Button」應該會出現在iPhone 16全新4個機型上，而不僅僅是Pro。

電池續航的改進無疑會受歡迎，因為iPhone的電池容量在過去幾年中保持相對穩定。Apple對上一次在電池方面有重大突破是在2021年的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max上。

消息來源：9to5Mac