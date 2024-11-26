iPhone 17 Pro機放棄鈦合金？　傳回歸鋁製邊框／機背有一半是金屬

近年來每一代的 iPhone 在外觀上的變化，都不外乎鏡頭數量及屏佔比等，稱不上重大的改變，不過近日便有外媒傳出消息，指 iPhone 17 Pro 及 Pro Max 將有機會迎來重大的外觀轉變。

外媒 The Information 表示，iPhone 17 Pro 系列將有機會回歸鋁合金邊框，雖然現階段尚未有任何消息流出解釋為何 Apple 要作出這項改動，不過亦有外媒推測鋁合金邊框能令手機變得更輕巧的同時，保持一定的機身強度，而且 Apple 一直都有相對低階的 iPhone 型號採用鋁合金邊框，如 iPhone SE 及 iPhone 16 等，所以對 Apple 來說都不算什麼高風險的新嘗試。

鏡頭模組亦傳會由玻璃轉為鋁合金，並且改成長方型，而機背更會分為兩段式設計，上半部由鋁合金組成，而下半部則會保留玻璃材質，以保持無線充電的功能。

鏡頭模組亦傳會由玻璃轉為鋁合金

鏡頭模組亦傳會由玻璃轉為鋁合金，並且改成長方型，而機背更會分為兩段式設計，上半部由鋁合金組成，而下半部則會保留玻璃材質，以保持無線充電的功能。

由於現在尚沒有任何實機或渲染圖流出，所以一如以往地，流出的消息都只是未經證實的傳聞，不過果粉也能夠期待一下這個有機會成真的大轉變。

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