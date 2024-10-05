iPhone SE 4幾時出？新消息傳明年春季發布 或應用A18晶片

價格最親民的 SE 系列入門 iPhone，較早前又有最新消息流傳。據透露換代新作 iPhone SE 4，或有望在 2025 年春季正式面世，同時裝置頗大機會採用最新 A18 晶片，對應 Apple Intelligence 應用，並用上 iPhone 14 同級 6.1 吋 OLED 凹屏。

據外媒引述可靠消息人士資訊，蘋果似乎頗大機會計劃在 2025 年春季，推出入門定位 5G 手機新作 iPhone SE 4，該說法與早前傳聞已準備生產相關零部件說法肳合。消息指蘋果似乎已攻克量產自家 5G 晶片技術條件，並打算將內部代號為 Centauri 的 5G Modem 首作，先在入門機 iPhone SE 4 試用並採集更多應用數據。