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科技
2024-10-05 07:00:00

iPhone SE 4幾時出？新消息傳明年春季發布 或應用A18晶片

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iPhone SE 4幾時出？新消息傳明年春季發布 或應用A18晶片

iPhone SE 4幾時出？新消息傳明年春季發布 或應用A18晶片

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價格最親民的 SE 系列入門 iPhone，較早前又有最新消息流傳。據透露換代新作 iPhone SE 4，或有望在 2025 年春季正式面世，同時裝置頗大機會採用最新 A18 晶片，對應 Apple Intelligence 應用，並用上 iPhone 14 同級 6.1 吋 OLED 凹屏。

據外媒引述可靠消息人士資訊，蘋果似乎頗大機會計劃在 2025 年春季，推出入門定位 5G 手機新作 iPhone SE 4，該說法與早前傳聞已準備生產相關零部件說法肳合。消息指蘋果似乎已攻克量產自家 5G 晶片技術條件，並打算將內部代號為 Centauri 的 5G Modem 首作，先在入門機 iPhone SE 4 試用並採集更多應用數據。

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iPhone SE 4網上流傳規格。

iPhone SE 4網上流傳規格。

iPhone SE 4傳佩戴6.1吋Mon

報道提到 iPhone SE 4 的內部代號為 V59，功能上除採用自家 5G Modem 以加強節電表現外，蘋果亦打算讓裝置能完美支援 Apple Intelligence，故運算部份或採用 iPhone 16 同級 A18 晶片，包括具備 5 核 GPU 及可能同樣加入 8GB RAM 以確保流暢操作。其他主要配置尚包括 iPhone 14 同級6.1吋 2,532 x 1,170 像素 OLED 凹屏幕，支援 Face ID 並配備 iPhone 15 相同 48MP 單主鏡。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

 