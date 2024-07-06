iPhone X、AirPods、HomePod正式成為 Apple「古董」產品

Apple 近日更新了其復古和過時產品清單，將三款具有里程碑意義的產品列為「古董」級別。這三款產品分別是 iPhone X、第一代 AirPods 和原版 HomePod。
何謂Apple 古董產品？
根據 Apple 的定義，當一款產品停止銷售超過五年但不足七年時，即被歸類為「古董（Vintage）」產品。而當產品停止銷售超過七年後，則會被視為「過時（Obsolete）」產品。值得注意的是，「古董」產品仍可獲得維修服務，但需視乎零件供應情況而定。相比之下，「過時」產品則完全失去硬件維修支援。
讓我們回顧一下這三款Apple產品的發展歷程：
- AirPods：首次亮相於2016年9月，與 iPhone 7 同台發布。這款真無線耳機的推出與 iPhone 取消耳機插孔不無關係。AirPods 於同年12月正式發售，此後發展成為一個完整的無線耳機產品線，往後還有 AirPods Pro、 AirPods Max 等定位更強的後繼機型。
- HomePod：原版 HomePod 智能音箱於2017年的 WWDC 開發者大會上首次亮相，但由於最後階段的延誤，直到2018年2月才正式上市。該產品於2021年3月停產，但蘋果於 2023 年 1 月推出了全新改良、更迷你但擁有更親民售價的版本 HomePod Mini，重新激活了這一產品線。
- iPhone X：iPhone X手機無疑是 Apple 手機近年最重要的里程碑之一。它是繼 iPhone 6 後 iPhone 系列的另一次重大重新設計，捨棄了 Home 鍵，改用全面屏設計並引入 Face ID 面部識別技術。同時，它也是首款採用 OLED 屏幕的 iPhone，更開創了 iPhone 起售價 999 美元的先河。