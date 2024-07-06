iPhone X、AirPods、HomePod正式成為 Apple「古董」產品

Apple 近日更新了其復古和過時產品清單，將三款具有里程碑意義的產品列為「古董」級別。這三款產品分別是 iPhone X、第一代 AirPods 和原版 HomePod。

何謂Apple 古董產品？

根據 Apple 的定義，當一款產品停止銷售超過五年但不足七年時，即被歸類為「古董（Vintage）」產品。而當產品停止銷售超過七年後，則會被視為「過時（Obsolete）」產品。值得注意的是，「古董」產品仍可獲得維修服務，但需視乎零件供應情況而定。相比之下，「過時」產品則完全失去硬件維修支援。