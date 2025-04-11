JBL 兩款防水藍牙喇叭 戶外必備播歌恩物

戶外及水上活動不可缺少好音樂，JBL最近推出了兩款藍牙喇叭，Charge 6及Flip 7搭載全新專有技術AI Sound Boost提升音質，更有防水、防塵及抗摔機身，更長續航能力。Charge 6具備立體聲效，Flip 7則更輕巧便攜，各有賣點。

立體靚聲保真度高

JBL Charge 6跟Flip 7外形相似，兩款均有8色可選。前者體積較大，重量為1.37公斤，內置53mm x 93mm低音單元及20mm高音單元，音色飽滿澎湃更具立體感。Flip 7亦有升級版雙揚聲器系統，尺寸及重量跟上代一樣，採用全新設計的圓頂高音喇叭，強化厚重低音及細緻高音，聽感圓渾有力。

兩款均搭載全新AI Sound Boost技術，實時分析傳入的訊號，發揮驅動單元的最大能力，音質更充沛強勁，同時將失真度降至最低。內置藍牙版本5.4，並可利用Auracast以無線方式連接多個喇叭串連播放，聲場更加廣闊；亦可以通過USB-C連接到其他音響設備，實現無損音頻播放。