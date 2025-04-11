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科技
2025-04-11 04:31:32
日報

JBL 兩款防水藍牙喇叭 戶外必備播歌恩物

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JBL Charge6 Flip7 防水藍牙喇叭

JBL Charge 6(左)及Flip 7(右)迷彩綠色充滿軍事風格。

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戶外及水上活動不可缺少好音樂，JBL最近推出了兩款藍牙喇叭，Charge 6及Flip 7搭載全新專有技術AI Sound Boost提升音質，更有防水、防塵及抗摔機身，更長續航能力。Charge 6具備立體聲效，Flip 7則更輕巧便攜，各有賣點。

 

JBL Charge6 Flip7 防水藍牙喇叭

喇叭機頂有開關、藍牙配對、Auracast、音量加減及播放暫停鍵，操作直觀。

JBL Charge6 Flip7 防水藍牙喇叭

Flip 7可利用PushLock插入掛帶或行山扣。

立體靚聲保真度高 

JBL Charge 6跟Flip 7外形相似，兩款均有8色可選。前者體積較大，重量為1.37公斤，內置53mm x 93mm低音單元及20mm高音單元，音色飽滿澎湃更具立體感。Flip 7亦有升級版雙揚聲器系統，尺寸及重量跟上代一樣，採用全新設計的圓頂高音喇叭，強化厚重低音及細緻高音，聽感圓渾有力。

兩款均搭載全新AI Sound Boost技術，實時分析傳入的訊號，發揮驅動單元的最大能力，音質更充沛強勁，同時將失真度降至最低。內置藍牙版本5.4，並可利用Auracast以無線方式連接多個喇叭串連播放，聲場更加廣闊；亦可以通過USB-C連接到其他音響設備，實現無損音頻播放。

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JBL Charge6 Flip7 防水藍牙喇叭

喇叭兩邊亦有品牌標誌。

JBL Charge6 Flip7 防水藍牙喇叭

使用手機App可自選音樂模式，包括JBL Signature、Chill、Energetic等不同調音。

實淨戶外風格

兩者均有IP68防水防塵及1米抗摔，可於1.5米淡水浸泡30分鐘，堅固耐用。兩款都附有手提帶，Flip 7更獨有PushLock插入式掛帶設計，一按即可更換額外附送的登山扣。

Charge 6內置移動電源，毋須停下音樂也可為流動裝置反向充電。充電一次可提供24小時的播放時間，Playtime Boost即可延長4小時播放，並支持快速充電，充10分鐘即有150分鐘播放時間。Flip 7則有14小時續航力，Playtime Boost可額外獲得多2小時播放時間。Charge 6及Flip 7現已發售，售價分別為$1399及$998。

查詢：2955 1168

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