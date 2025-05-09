Leica M11-P Safari特別版相機　橄欖綠色優雅低調

Leica Camera推出了最新Leica M11-P Safari特別版，橄欖綠色調向來受粉絲歡迎，更加入了獨有的設計特徵。

橄欖綠配銀色機身

Leica M11-P Safari實心黃銅製成的相機頂蓋，覆有經久耐用的啞光橄欖綠漆面，人造革材質的橄欖綠覆皮搭配和諧。位於相機頂蓋和正面的銀色按鈕、撥盤與橄欖綠色調形成對比。特別版特意略去經典紅色Leica標誌，以銀色螺絲取而代之。

位於相機背面的操作元件採用雅致的黑色，同樣有標誌性「Leica」手寫刻紋、「Leica Camera AG」和「Wetzlar Germany」字樣等細節位。