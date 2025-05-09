Leica M11-P Safari特別版相機　橄欖綠色優雅低調

Leica Camera推出了最新Leica M11-P Safari特別版，橄欖綠色調向來受粉絲歡迎，更加入了獨有的設計特徵。
橄欖綠配銀色機身
Leica M11-P Safari實心黃銅製成的相機頂蓋，覆有經久耐用的啞光橄欖綠漆面，人造革材質的橄欖綠覆皮搭配和諧。位於相機頂蓋和正面的銀色按鈕、撥盤與橄欖綠色調形成對比。特別版特意略去經典紅色Leica標誌，以銀色螺絲取而代之。
位於相機背面的操作元件採用雅致的黑色，同樣有標誌性「Leica」手寫刻紋、「Leica Camera AG」和「Wetzlar Germany」字樣等細節位。
性能與常規版相同
從性能表現到技術規格跟常規版Leica M11-P相同，搭載高性能背照式CMOS全片幅感測器，可自由切換6000萬、3600萬或1800萬像素相片。內置256GB記憶體，液晶顯示幕採用藍寶石玻璃打造，表面有耐刮擦的防反射塗層。另有內容憑證技術，可以為圖像添加防篡改數字簽名，如相機型號、版權資訊等資料，同時可按需生成並編輯日期資訊。
70 多年來，M系統相機一直代表着精密工藝、精湛品質與簡約永恆。此款特別版相機隨附黑色背帶，現已在全球Leica專賣店、官方線上渠道和授權經銷商處發售，建議零售價為$75800。