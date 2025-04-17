MacBook Air M4實測　macOS Sequoia 15.4新功能、換機快速設定

試用MacBook Air M4的macOS Sequoia 15.4新功能。

Apple推出了MacBook Air M4約個多月時間，這部配備M4晶片的手提電腦，定價比上代更調低$1000，相當抵玩。macOS Sequoia‌ 15.4於兩星期前發布，今次更新了這個最新版本，試用各種新功能。

基本使用充足有餘 MacBook Air M4的硬件規格可於早前報道回顧（按此），實試這部MacBook Air M4個多月，確實是沒有投訴，尤其是記者從Intel時代的MacBook Pro升級，配備了M4晶片快達23倍，最經常使用文書處理、同時多視窗、剪片執相、睇片、打機，絕對勝任，一般不需用到專業級功能的用家，不追求MacBook Pro的話，基本上已相當夠用。



MacBook Air M4的12MP Center Stage相機有「桌上視角」功能。

亮麗15吋顯示器 15.3吋Liquid Retina顯示器亮度達500尼特，畫面細緻清晰而且色彩自然，煲劇及打機最感受到，可惜始終有點反光，影響了一點視覺效果，「空間音訊」及杜比全景聲音效亦令人滿意。今代更可支援兩個6K外置顯示器，對創作者更有利。加入全新12MP Center Stage相機，雖然現在已少了視像會議的需要，但「人物置中」、「桌上視角」功能都算是多一個優點。

新機一鍵設定 換機時使用剛推出的macOS Sequoia 15.4更新，可提供快速的設定方法，實試過只需數分鐘就可完成。首次開機時只需將更新到 iOS 18.4的iPhone或更新到iPadOS 18.4的iPad，放在MacBook Air附近，即可自動使用Mac Setup Assistant快速設定。 以Face ID或Touch ID認證，傳送外觀、輔助功能等各種設定，並通過iCloud自動下載用家儲存在 iCloud裡的聯絡資料、日曆、檔案、相片、密碼和其他內容，一鍵無痛設定，絕對好用。

Apple Intelligence更快捷 macOS Sequoia 15.4的更新雖然沒有太多新功能，但實用的工具及改良版也有移植。例如重新設計過的郵件App，加入了自動分類功能，分成主要、交易、更新及推廣等不同類別；亦會自動將相同發送者的郵件集合，尋找特定郵件更加容易。 Apple Intelligence方面，「影像樂園」新增了素描風格（Sketch），可以生成更寫實的圖片。當然之前的Type to Siri、Genmoji、相片App的Clean Up、製作「回憶影片」、「書寫工具」等功能都全部齊全，而且神經網絡引擎令處理AI工作更加快速，比起使用iPhone更明顯。

長續航電量 個人最喜歡的功能是「iPhone 鏡像輸出」，可以直接用MacBook控制iPhone，甚至將iPhone上複製的文字貼到Mac上。而且連接穩定快速，沒有太多延遲，能一次過處理電腦及手機的工作，相當實用方便。 另外今代MacBook Air電池使用時間亦長至18小時，實試屏幕開至最高光度、音量開至一半煲劇一小時，電量只跌了約5%，有驚喜。支援快速充電，只需30分鐘可充電至多達50%電量，不需再長期插著電源使用。

用家可衡量自己需要選擇MacBook Air還是Pro。