熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-04-17 17:26:33

MacBook Air M4實測　macOS Sequoia 15.4新功能、換機快速設定

分享：
試用MacBook Air M4的macOS Sequoia 15.4新功能。

試用MacBook Air M4的macOS Sequoia 15.4新功能。

adblk5

Apple推出了MacBook Air M4約個多月時間，這部配備M4晶片的手提電腦，定價比上代更調低$1000，相當抵玩。macOS Sequoia‌ 15.4於兩星期前發布，今次更新了這個最新版本，試用各種新功能。

MacBook Air M4天藍色外觀是今代必買的新配色。 MacBook Air M4尺寸為1.13 x 30.41 x 21.5cm。 MacBook Air M4配備兩個兩個 Thunderbolt 4 (USB-C) 連接埠，電源線都是天藍色。 MacBook Air M4背光精妙鍵盤手感佳。 MacBook Air M4設有Touch ID。

基本使用充足有餘

MacBook Air M4的硬件規格可於早前報道回顧（按此），實試這部MacBook Air M4個多月，確實是沒有投訴，尤其是記者從Intel時代的MacBook Pro升級，配備了M4晶片快達23倍，最經常使用文書處理、同時多視窗、剪片執相、睇片、打機，絕對勝任，一般不需用到專業級功能的用家，不追求MacBook Pro的話，基本上已相當夠用。
 

adblk6
MacBook Air M4有15.3吋及13.6吋Liquid Retina顯示器。 MacBook Air M4打《Sniper Elite》暢快流麗，應付有餘。 MacBook Air M4剪簡單的Reels固然沒有問題。
MacBook Air M4的12MP Center Stage相機有「桌上視角」功能。

MacBook Air M4的12MP Center Stage相機有「桌上視角」功能。

亮麗15吋顯示器

15.3吋Liquid Retina顯示器亮度達500尼特，畫面細緻清晰而且色彩自然，煲劇及打機最感受到，可惜始終有點反光，影響了一點視覺效果，「空間音訊」及杜比全景聲音效亦令人滿意。今代更可支援兩個6K外置顯示器，對創作者更有利。加入全新12MP Center Stage相機，雖然現在已少了視像會議的需要，但「人物置中」、「桌上視角」功能都算是多一個優點。

Mac Setup Assistant可使用iPhone快速設定MacBook Air。 不需逐項設定極快可將iCloud裡的檔案下載。

新機一鍵設定

換機時使用剛推出的macOS Sequoia 15.4更新，可提供快速的設定方法，實試過只需數分鐘就可完成。首次開機時只需將更新到 iOS 18.4的iPhone或更新到iPadOS 18.4的iPad，放在MacBook Air附近，即可自動使用Mac Setup Assistant快速設定。

以Face ID或Touch ID認證，傳送外觀、輔助功能等各種設定，並通過iCloud自動下載用家儲存在 iCloud裡的聯絡資料、日曆、檔案、相片、密碼和其他內容，一鍵無痛設定，絕對好用。

macOS Sequoia 15.4為郵件加入了Apple Intelligence功能。 可將郵件自動分成主要、交易、更新及推廣等不同類別。 「影像樂園」的生成圖像比iPhone更快速。 全新素描（Sketch）風格更加寫實。 可使用Clean Up清除相片不需要的人物及東西。 Type to Siri都可以用到。

Apple Intelligence更快捷

macOS Sequoia 15.4的更新雖然沒有太多新功能，但實用的工具及改良版也有移植。例如重新設計過的郵件App，加入了自動分類功能，分成主要、交易、更新及推廣等不同類別；亦會自動將相同發送者的郵件集合，尋找特定郵件更加容易。

Apple Intelligence方面，「影像樂園」新增了素描風格（Sketch），可以生成更寫實的圖片。當然之前的Type to Siri、Genmoji、相片App的Clean Up、製作「回憶影片」、「書寫工具」等功能都全部齊全，而且神經網絡引擎令處理AI工作更加快速，比起使用iPhone更明顯。

MacBook Air M4的「iPhone 鏡像輸出」功能相當好用。 MacBook Air M4電量充足，續航力比以往更長。

長續航電量

個人最喜歡的功能是「iPhone 鏡像輸出」，可以直接用MacBook控制iPhone，甚至將iPhone上複製的文字貼到Mac上。而且連接穩定快速，沒有太多延遲，能一次過處理電腦及手機的工作，相當實用方便。

另外今代MacBook Air電池使用時間亦長至18小時，實試屏幕開至最高光度、音量開至一半煲劇一小時，電量只跌了約5%，有驚喜。支援快速充電，只需30分鐘可充電至多達50%電量，不需再長期插著電源使用。

adblk7
用家可衡量自己需要選擇MacBook Air還是Pro。

用家可衡量自己需要選擇MacBook Air還是Pro。

入門價最抵買

MacBook Air跟MacBook Pro同樣搭載M4晶片，但入手價只是$7999起跳，如不需使用到M4 Pro 或M4 Max晶片推動的複雜工作，絕對買得過。想輕便易攜突顯MacBook Air優勢，建議選擇13吋最佳，15吋雖然有大芒，但重量都有1.51kg，帶出外工作未算最輕巧。

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad