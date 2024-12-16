Magic Mouse傳重新設計最快2026年推出 Apple於聽到用家心聲？

以設計見稱的Apple，旗下滑鼠產品 Magic Mouse 儘管外型時尚，卻因其底部充電接口和人體工學設計的不足而備受詬病。不少用家長期抱怨滑鼠充電時無法使用，且長時間使用容易造成手腕不適。而Apple好像終於聽到用家們的心聲，傳聞正著手重新設計 Magic Mouse，期望能解決這些長期以來的痛點。
重新設計解決充電時問題？
儘管 Apple 近期將 Magic Mouse 的充電接口從 Lightning 升級至 USB-C，但接口位置依然位於滑鼠底部，維持了這個飽受批評的設計。近日《彭博》記者 Mark Gurman 在其 "Power On" 專欄中指出，Apple 正在開發全新設計的 Magic Mouse，目標是解決現有產品的主要缺點，製造更符合現代需求的產品。 由於這次升級幅度較大，預計新版 Magic Mouse 最快也要等到2026年才會推出，可能與傳聞中配備 OLED 螢幕的全新 MacBook Pro 同步亮相。
Magic Mouse更重視人體工學
Gurman 並未透露新版 Magic Mouse 的具體設計細節，但外界普遍猜測 Apple 將會更重視人體工學，例如參考 Logitech MX Master 系列等 ergonomic 滑鼠的設計，提升長時間使用的舒適度。 此外，充電接口位置的調整也勢在必行，以解決目前一邊充電一邊使用滑鼠的痛點，提高工作效率。
Magic Mouse 的重新設計，顯示 Apple 正在聆聽用戶的聲音。 究竟新版 Magic Mouse 會帶來哪些驚喜，讓我們拭目以待2026年到來。