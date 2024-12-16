Magic Mouse傳重新設計最快2026年推出 Apple於聽到用家心聲？

以設計見稱的Apple，旗下滑鼠產品 Magic Mouse 儘管外型時尚，卻因其底部充電接口和人體工學設計的不足而備受詬病。不少用家長期抱怨滑鼠充電時無法使用，且長時間使用容易造成手腕不適。而Apple好像終於聽到用家們的心聲，傳聞正著手重新設計 Magic Mouse，期望能解決這些長期以來的痛點。

重新設計解決充電時問題？

儘管 Apple 近期將 Magic Mouse 的充電接口從 Lightning 升級至 USB-C，但接口位置依然位於滑鼠底部，維持了這個飽受批評的設計。近日《彭博》記者 Mark Gurman 在其 "Power On" 專欄中指出，Apple 正在開發全新設計的 Magic Mouse，目標是解決現有產品的主要缺點，製造更符合現代需求的產品。 由於這次升級幅度較大，預計新版 Magic Mouse 最快也要等到2026年才會推出，可能與傳聞中配備 OLED 螢幕的全新 MacBook Pro 同步亮相。